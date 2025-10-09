У обвиняемого в фейках зампреда «Яблока» Круглова хотят арестовать имущество

СКР обратился в Замоскворецкий районный суд Москвы с требованием арестовать имущество экс-депутата Мосгордумы, зампреда партии «Яблоко» Максима Круглова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции. Сам бывший чиновник обвиняется в распространении фейков о ВС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред партии «Яблоко» Максим Круглов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Зампред партии «Яблоко» Максим Круглов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господина Круглова задержали 1 октября в Санкт-Петербурге. По версии следствия, фигурант в апреле 2022 года опубликовал посты с ложными сведениями о действиях российских бойцов против мирных жителей Украины. Речь шла о событиях в городе Буче и количестве погибших гражданских в Мариуполе по версии ООН.

2 октября бывшего депутата отправили в СИЗО. Защита Максима Круглова настаивала на более мягкой мере пресечения. Глава «Яблока» Николай Рыбаков предлагал отпустить зампреда под залог на любую сумму по усмотрению суда. Сам господин Круглов вину не признал и назвал обвинение абсурдным.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «"Яблочный" не спас».

Никита Черненко