Апраксин двор очищают через суд

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) пытается через суд заставить арендаторов первого корпуса Апраксина двора отремонтировать фасады здания и демонтировать с него несогласованные вывески и рекламу. Соответствующий иск рассматривает Куйбышевский райсуд. Ответчиками выступает 73 физических и юридических лица. Городские власти не первый год пытаются привести территорию рынка в порядок: в июне в Смольном заявили, что за полгода почти очистили Апрашку от незаконных построек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рынок оптовой и розничной торговли «Апраксин двор»

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Рынок оптовой и розничной торговли «Апраксин двор»

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

В Куйбышевском райсуде 30 сентября состоится очередное заседание по иску КГИОП к собственникам и арендаторам помещений, расположенных в корпусе №1 Апраксина двора. Ответчиками значатся 73 физических и юридических лица. Согласно карточке дела, среди ответчиков, например, ООО «Главстрой», ООО «Главстрой-СПб», ООО «Стройинвест», ООО «Интерспорт».

В КГИОП отмечают, что сейчас корпус №1 находится в неудовлетворительном состоянии: «Наблюдаются загрязнения, граффити, шелушение и утраты штукатурного слоя, деструкция цоколя, частичные утраты лепного декора, ступеней, фасады окрашены в колера, отличные от основного, имеются заложенные оконные и дверные проемы, установлено дополнительное оборудование».

В исковом заявлении КГИОП просит обязать собственников и арендаторов первого корпуса в течение двух лет после вступления решения суда в силу отремонтировать фасады здания и демонтировать несогласованные вывески, рекламные конструкции, кондиционеры, роллеты, трубопроводы, системы вентиляции, козырьки, спутниковые тарелки, светильники и сети подключения. Компании и индивидуальные предприниматели после демонтажа должны восстановить фасады в местах крепления незаконных элементов, указывают в пресс-службе комитета.

Комплекс «Апраксин двор с Мариинским рынком» — объект культурного наследия регионального значения. Он включает в себя 60 отдельно стоящих корпусов общей площадью 172 тыс. кв. м.

Апраксин двор, который «застрял» во времени и по-прежнему напоминает рынок 1990-х годов, пытаются привести в порядок не первый год. Весной Смольный провел несколько рейдов, в ходе которых демонтировал незаконные торговые объекты. В начале лета в правительстве заявили , что рынок почти полностью очищен от самостроев.

Согласно Стратегии развития города до 2035 года, Апраксин двор входит в список объектов, который Смольный намерен отреставрировать за предстоящие десять лет. В КГИОП отмечают, что восстановление рынка идет в рамках проекта «Сохранение исторического наследия и поддержка культуры».

На территории двора ведутся научно-исследовательские и изыскательские работы в рамках разработки проектной документации по сохранению корпусов №7, 22, 30, 37–38. «На рассмотрении в КГИОП находится проектная документация по комплексному приспособлению корпусов №37–38, предусматривающая, в том числе, восстановление светового фонаря для организации пассажа между корпусами»,— добавляют в КГИОП.

Неоднократно Смольный пытался привлечь инвестора к развитию Апраксина двора. В 2008 году за реконструкцию двора взялся «Главстрой-СПб», принадлежавший тогда структурам Олега Дерипаски. Застройщик планировал инвестировать в проект 28 млрд рублей, построив на этой территории 70 тыс. кв. м жилья, а также торговые, гостиничные и офисные центры. Однако компания так и не приступила к работам из-за необходимости выкупа площадей у многочисленных собственников помещений, а также судебных конфликтов с некоторыми из них. В 2013 году Смольный не продлил договор на реновацию территории.

В 2015 году по заказу GloraX Development архитектурное бюро «Студия 44» подготовило концепцию развития части комплекса. Основная идея заключалась в создании жилого квартала, включающего торговую функцию и креативные пространства. Через год управляющая компания АО «Апраксин двор» (100% принадлежит Санкт-Петербургу) утвердила в качестве основного варианта реконструкции исторического квартала концепцию «Студии 44». Предполагалось, что 30% от всей территории объекта приспособят под апартаменты. Инвестиции оценивались в 20 млрд рублей. К реализации проекта так и не приступили.

В 2022 году, во время Петербургского международного экономического форума, президент GloraX Андрей Биржин и вице-губернатор Петербурга Николай Линченко подписали соглашение о намерениях по созданию общественно-деловой инфраструктуры на территории Апраксина двора. Компания намеревалась реализовывать проект в партнерстве с концерном «Питер» Николая Пономарева, крупнейшим частным собственником помещений двора. Однако уже в феврале 2023-го первый вице-президент и совладелец компании Александр Андрианов заявил , что компания потеряла интерес к проекту, а подписанное соглашение «рамочное» и «ни к чему не обязывает».

Вчера GloraX от комментариев по поводу проекта отказались.

Надежда Ярмула