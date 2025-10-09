Зеленский назвал Усть-Лугу и Приморск в Ленобласти достижимыми

Президент Украины Владимир Зеленский на странице в социальной сети прокомментировал удары страны в глубь России. Политик назвал два города в Ленинградской области достижимыми целями.

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Есть позитив, потому что были разные у нас моменты, и сейчас мы уже говорим не об единичных случаях. Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск — достижимы»,— написал Владимир Зеленский.

По его информации, атаки привели к дефициту бензина в России.

Ленинградская область отразила атаку беспилотников 4 октября. В небе над Киришами сбили семь дронов.

Татьяна Титаева