Байкер погиб неподалеку от СНТ «Лесное» после ухудшения самочувствия

Водителю мотоцикла стало плохо во время управления транспортным средством в Ленинградской области. Байкер съехал в кювет и погиб, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Прохожий рассказал правоохранителям, что тело мотоциклиста лежит за остановкой у поворота в СНТ «Лесное». Вызов поступил полиции утром 7 октября.

Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что перед аварией байкеру стало плохо. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пьяный водитель Toyota вылетел в кювет и врезался в дерево под Киришами.

Татьяна Титаева