Байкер погиб неподалеку от СНТ «Лесное» после ухудшения самочувствия
Водителю мотоцикла стало плохо во время управления транспортным средством в Ленинградской области. Байкер съехал в кювет и погиб, сообщили в региональном управлении МВД РФ.
Прохожий рассказал правоохранителям, что тело мотоциклиста лежит за остановкой у поворота в СНТ «Лесное». Вызов поступил полиции утром 7 октября.
Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что перед аварией байкеру стало плохо. По факту ДТП проводится проверка.
