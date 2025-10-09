Завод из Шахт запустит в ДНР производство съемных соединений и малых архитектурных форм
АО «Шахтинский завод «Гидропривод»» из Ростовской области планирует запустить в индустриальном парке «Куйбышевский» (ДНР) производственную площадку. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.
На площадке займутся выпуском быстросъемных гидравлических соединений, а также малых архитектурных форм для благоустройства.
По данным «СПАРК-Интерфакса», «Гидропривод» производит гидравлические и пневматические силовые установки и двигатели. В 2023 году выручка предприятия составила 2,1 млрд руб., а прибыль — 52,2 млн руб.