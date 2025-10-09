Всем евросоюзник

Европейский парламент одобрил резолюцию «О роли Евросоюза в укреплении европейской спортивной модели». Она призвана ответить на «усложняющиеся» вызовы для отрасли, в том числе ее наиболее важного сегмента, и вызвала исключительно позитивные отклики у футбольных структур. Правда, они предпочли обратить внимание на совершенно разные тезисы резолюции. Союзу европейских футбольных ассоциаций (UEFA) понравились те, которые повторяют его собственные основные принципы — солидарности, конкурентности и инклюзивности, а Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro), ведущей борьбу против уплотнения календаря и за реформу трансферного регламента,— требование выполнять решения Европейского суда по спортивным делам и усилить защиту прав игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Европарламента Богдан-Анджей Здрожевский

Фото: Dominika Zarzycka / SOPA Images / LightRocket / Getty Images Депутат Европарламента Богдан-Анджей Здрожевский

Фото: Dominika Zarzycka / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Европейский парламент 552 голосами за при 52 против одобрил резолюцию «О роли Европейского союза в укреплении европейской спортивной модели». Как пояснил докладчик Богдан-Анджей Здрожевский, она ляжет в основу новой стратегии развития отрасли, которую ЕС планирует принять в 2026 году. Ее необходимость, по словам депутата Европарламента, продиктована большим количеством «все усложняющихся вызовов», «оказывающих влияние на многие виды спорта» — отрасли, обеспечивающей 2,12% ВВП Евросоюза и примерно 6 млн рабочих мест.

Впрочем, по-настоящему живо и эмоционально отреагировали на резолюцию представители одного-единственного вида — самого крупного и популярного. Причем разные футбольные структуры с не очень совпадающими целями предпочли сделать акцент на разных пунктах резолюции, проигнорировав другие,— по причинам вполне понятным.

Союз европейских футбольных ассоциаций в своем заявлении назвал резолюцию идентичной собственному «видению» будущего футбола.

Дело в том, что, действительно, львиная доля общих установок Европарламента соответствует принципам, закрепленным в программах UEFA. Это и солидарность (то есть, по сути, перераспределение средств от богатых к бедным), и прозрачность, и инклюзивность, и повышение роли женщин, и честная конкуренция, и поддержание целостности соревнований. С «вызовами», упомянутыми Европарламентом, такими как договорные матчи, коррупция, дискриминация или приобретение контроля одним лицом или группой лиц сразу над несколькими клубами, UEFA тоже борется. А еще ему понравился пункт, в котором рекомендуется исключить проведение матчей внутренних европейских соревнований за пределами Европы. К их «экспорту» стремятся флагманские лиги «большой пятерки», преследующие коммерческие интересы. UEFA в октябре дал добро на то, чтобы встречи чемпионатов Испании и Италии — «Барселона»—«Вильярреал» и «Милан»—«Комо» — были сыграны в декабре и феврале в США и Австралии. Но президент организации Александр Чеферин открыто подчеркнул, что она приняла решение «с неохотой», поскольку такие игры «искажают результаты турниров» и лишают возможности посетить их «преданных болельщиков команд».

Еще горячее откликнулся на резолюцию FIFPro Europe — европейское подразделение Международной ассоциации профессиональных футболистов.

В заявлении его президента Давида Террье она вообще охарактеризована как «определяющий» документ. Но вдохновили господина Террье, разумеется, совсем иные тезисы, нежели господина Чеферина.

FIFPro Europe в первую очередь заинтересовали три из них. Первый заключается в том, что в процесс принятия ключевых решений в спорте обязаны быть вовлечены все стороны в формате «коллективного управления». Второй — в настойчивом призыве Европарламента к спортивным структурам следовать вердиктам Европейского суда и рекомендации в адрес Еврокомиссии в кратчайшие сроки создать «дорожные карты» по их имплементации. А третий — в усилении деятельности по защите прав и здоровья спортсменов.

Все три тезиса и в самом деле представляются чрезвычайно актуальными для глобального футбольного профсоюза и позволяют приравнивать итоги голосования Европарламента к его победе. FIFPro, на стороне которого выступают известные игроки и тренеры, довольно давно воюет с головными футбольными структурами — в основном Международной федерацией футбола (FIFA). А важнейшими предметами конфликта являются постоянно уплотняющийся календарь футбольных состязаний, который, по мнению FIFPro, приводит к перегруженности игроков и угрожает их «ментальному и физическому здоровью», а также некоторые требования регламента, например трансферного, нарушающие права спортсменов.

При этом профсоюз регулярно указывает на то, что важнейшие решения и FIFA, и UEFA принимают фактически волюнтаристски, лишь обозначая консультации.

Эта война вылилась уже в два громких процесса. Первый из них завершился год назад. Речь идет о деле французского футболиста Лассана Диарра, который настаивал на том, что трансферный регламент испортил его карьеру и привел к огромным финансовым потерям. Европейский суд встал на сторону Диарра. В его вердикте было сказано, что трансферные правила FIFA «могут препятствовать свободному перемещению футболистов, стремящихся к продолжению карьеры в новом клубе», «вызывают значительные, непредсказуемые и финансово затратные риски, а также угрозы для спортивной карьеры игроков». Уверенность в том, что решение Европейского суда изменит или даже обрушит всю трансферную систему, признав ее противоречащей законам Евросоюза, выражал не только адвокат Лассана Диарра Жан-Луи Дюпон, но и большинство экспертов. Однако до сих пор не появлялось никаких признаков того, что оно оказало хоть сколько-нибудь существенное влияние на рынок и особенности его функционирования, а FIFA не предпринимала попыток существенно скорректировать трансферную систему.

Второй процесс связан с претензией из-за перегруженности календаря и отказа вступать в диалог с партнерами при его формировании. Претензия была формализована осенью 2024 года в виде жалобы, которую профсоюз подал в Еврокомиссию. Однако после этого никаких действий по смягчению режима выступлений футболистов FIFA не предприняла. Наоборот, минувшим летом она устроила в США еще ужесточивший его клубный чемпионат мира в «расширенном» формате, а в тренде — обсуждение увеличения количества участников и масштаба чемпионатов мира для сборных.

Алексей Доспехов