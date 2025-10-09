В городе Шахты гимназия Пушкина начнет работу со второй четверти

В Шахтах гимназия имени Пушкина откроется после капитального ремонта во второй четверти нынешнего учебного года, работы вышли на завершающую стадию. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Подрядчик проводит пусконаладочные работы вентиляционных систем и электрики слаботочного оборудования. Кроме того, ведется благоустройство прилегающей территории школы: спортивного ядра и зоны отдыха. Специалисты устанавливают мебель и современное оборудование для спортивных залов, лабораторных кабинетов, актового зала, столярных и швейных мастерских и школьной столовой.

В следующем году образовательное учреждение отметит 90-летие со дня основания.

Константин Соловьев