В городе Шахты гимназия Пушкина начнет работу со второй четверти
В Шахтах гимназия имени Пушкина откроется после капитального ремонта во второй четверти нынешнего учебного года, работы вышли на завершающую стадию. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.
Фото: пресс-служба администрации города Шахты
Подрядчик проводит пусконаладочные работы вентиляционных систем и электрики слаботочного оборудования. Кроме того, ведется благоустройство прилегающей территории школы: спортивного ядра и зоны отдыха. Специалисты устанавливают мебель и современное оборудование для спортивных залов, лабораторных кабинетов, актового зала, столярных и швейных мастерских и школьной столовой.
В следующем году образовательное учреждение отметит 90-летие со дня основания.