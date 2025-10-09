Ушаков опроверг заявления об исчерпанном импульсе Анкориджа

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что импульс по решению российско-украинского конфликта, заданный на переговорах в Анкоридже, не исчерпан. По его словам, странам-членам ЕС «не нравятся» договоренности президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, однако они работают на разрешение конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже. Конечно, эти понимания и договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже, они не всем нравятся, <...> то есть не нравятся тем, кто не хочет добиться мирного урегулирования украинского кризиса»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Об исчерпанном импульсе Анкориджа 8 октября говорил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Он отмечал, что это произошло из-за действий европейцев и «сторонников войны до последнего украинца».

Встреча президентов России и США прошла в Анкоридже 15 августа. Переговоры продолжались около 2,5 часов. Владимир Путин и Дональд Трамп назвали беседу конструктивной и заявили о прогрессе в урегулировании. При этом конкретных договоренностей по решению конфликта на Украине стороны не достигли.

