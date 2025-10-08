Рябков: заданный на переговорах на Аляске импульс к урегулированию исчерпан

Импульс к украинскому урегулированию, заданный на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, в значительной степени исчерпан из-за действий европейцев. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан»,— сказал Сергей Рябков журналистам.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Анкоридже 15 августа. Главной темой встречи стало урегулирование российско-украинского конфликта. Президенты России и США назвали беседу конструктивной и заявили о достигнутом прогрессе. При этом договоренностей по решению ситуации достигнуто не было.

Лусине Баласян