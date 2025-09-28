Россия и Америка никак не наговорятся

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал оценку отношений с США после ужесточения тона Дональда Трампа в адрес Москвы. Глава российской дипломатии не считает последние высказывания президента США свидетельством изменения курса Вашингтона и ждет третьего раунда российско-американских переговоров этой осенью. Разъяснения Сергея Лаврова прозвучали в связи с новыми выпадами главы Белого дома, сообщившего, что он «очень разочарован Путиным», а экономика России «катится к чертям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам их переговоров в Белом доме Дональд Трамп выдал новую порцию критики в адрес России

Фото: Evan Vucci / AP На совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам их переговоров в Белом доме Дональд Трамп выдал новую порцию критики в адрес России

Фото: Evan Vucci / AP

Новая порция критики президента США в адрес России прозвучала после его возвращения из Нью-Йорка, где он выступил на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

На совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам их переговоров в Белом доме Дональд Трамп взял назад свои слова о России как о «бумажном тигре», но не стал отступать от своих других тезисов. «Россия израсходовала миллионы и миллионы долларов в качестве бомб, ракет, боеприпасов и человеческих жизней и практически не добилась территориальных приобретений. Думаю, пришло время остановиться»,— заявил президент США, рассуждая о конфликте на Украине.

«Я очень разочарован Путиным. Он сражается упорно, он сражается долго. И при всех интенсивных бомбардировках в последние две недели они почти не завоевали никаких территорий»,— продолжал он.

Президент Трамп также сообщил, что он хотел бы быть нейтральным в украинском конфликте, как Эрдоган. «Сейчас он совершенно нейтрален. Ему нравится быть нейтральным. Мне тоже нравится быть нейтральным»,— отметил Трамп. Отвечая на вопросы журналистов, президент США также повторил свой тезис о плачевном состоянии российской экономики. «У них дела идут очень плохо, учитывая, что они поставили на кон абсолютно все. Их экономика катится к чертям»,— заявил он.

Смену тона Трампа подробно прокомментировал на пресс-конференции в Нью-Йорке глава МИД РФ Сергей Лавров. Главные тезисы российского министра: Москва не видит признаков изменения курса Вашингтона, не сомневается в стремлении Трампа добиться мирного урегулирования на Украине, не верит в его способность начать поставлять дальнобойное оружие Украине для ударов по российской территории.

Кроме того, российская сторона рассчитывает на продолжение диалога с США по восстановлению дипломатических каналов и укреплению стратегической безопасности и стабильности в связи с зависшим в воздухе вопросом о будущем Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). «Мы исходим из того, что весь наш опыт общения с американскими коллегами, в том числе на высшем уровне, говорит о том, что они хотят положить конец, помочь закончить этот конфликт на основе учета и ликвидации его первопричин. И у меня нет никакого сомнения, что президент США искренне в этом заинтересован»,— заявил господин Лавров. «Я уже отвечал на вопрос о том, что я думаю про те или иные высказывания президента Трампа. В публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы. И то же самое относится и к утверждениям, будто президент Трамп разрешил бомбить Российскую Федерацию, сбивать самолеты, сбивать дроны»,— предостерег от неверных или откровенно ангажированных оценок глава МИД РФ.

Отвечая на вопрос “Ъ”, примером таких вбросов Сергей Лавров назвал публикацию в газете The Wall Street Journal о якобы готовности Дональда Трампа снять ограничения на использование американского оружия для ударов по России.

«Вот вы процитировали The Wall Street Journal, а The New York Times написала, что Зеленский умолял дать ему "Томагавки", а Трамп не дал ему "Томагавки". Поэтому так реагировать на каждую газетную строчку — это не очень благодатно»,— заявил российский министр.

В наделавшей немало шума публикации The Wall Street Journal говорилось о том, что в ответ на просьбу Владимира Зеленского предоставить Киеву дополнительные ракеты большой дальности и разрешить применять их для ударов по целям вглубь России господин Трамп не возразил против такой возможности, хотя и не принял окончательного решения. По словам источников издания, после того, как украинская сторона подняла вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1,5 тыс. км, администрация США рассматривает такую возможность, включая альтернативу в виде поставок дополнительных ракет ATACMS. Как ожидается, на предстоящей неделе украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения этих вопросов с министром обороны Питом Хегсетом и его заместителем Элбриджем Колби, которые блокируют использование Украиной ракет ATACMS с весны 2025 года.

Сергей Лавров также призвал не забывать о том, что взаимодействие с Вашингтоном нельзя сводить к обсуждению Украины. «Наш диалог про визы, про функционирование посольств, про эту конфискованную в США российскую дипломатическую собственность, про другие аспекты повседневного функционирования наших дипломатических представительств ведется. У нас уже было два раунда, третий мы с госсекретарем Марко Рубио договорились провести этой осенью»,— заявил Сергей Лавров.

В целом проблемы в российско-американских отношениях глава МИД РФ связывает с наследием правления демократов.

«К числу наиболее ярких нарушений относится и арест нашей дипломатической собственности еще при администрации Обамы, сделано это было за пару недель до инаугурации Дональда Трампа еще в его первую каденцию. Очень непорядочно, когда ты хочешь намусорить тому, кто тебя будет в соответствии с законом, с конституцией, с волеизъявлением народа сменять в Белом доме. Он ему такое наследство оставил, и мы до сих пор не можем его разгрести»,— констатировал Сергей Лавров.

Москва рассчитывает уже в ближайшие дни получить отклик президента Трампа на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях, сделанное 22 сентября.

Российский лидер сообщил о готовности после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, если США ответят взаимностью.

«На неделе будем ожидать. Понятно, что эти дни у Трампа были очень занятые: это и гости, которые приехали по случаю Генеральной ассамблеи, и его визави, с которыми идут переговоры, да и внутренние дела. Понятно, что тяжелые были для него дни»,— заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

С примирительными высказываниями в адрес Дональда Трампа выступил и ближайший союзник России, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Трампа я понимаю, у него такая тактика: надавить —- отступить, отступить — надавить. Где-то напролом пойти. Бунтарь. Я сам мало отличаюсь в этом плане от Трампа и себя называю трампистом. Владимир Владимирович очень уважает Трампа. С уважением к нему относится не меньше, чем я»,— заявил белорусский лидер журналистам после переговоров с президентом Путиным в Москве. По словам господина Лукашенко, он и Владимир Путин что-то из слов Дональда Трампа «пропускают мимо ушей». «И не надо там на него бросаться после какого-то любого заявления. Там "бумажный тигр", еще чего-то. Не надо»,— призвал Александр Лукашенко.

Он также предостерег президента Зеленского от попыток интерпретировать последние заявления Дональда Трампа как сигнал о том, что вскоре Киев получит новые возможности наносить удары по гражданским объектам России. «Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой, что там останется? Зеленскому надо успокоиться»,— заявил господин Лукашенко телеканалу «Россия».

Предупреждение белорусского лидера прозвучало в связи с последним заявлением Владимира Зеленского, который в интервью порталу Axios посоветовал российскому руководству «искать бомбоубежища». Президент Украины заявил, что Дональд Трамп якобы допустил передачу Киеву нового дальнобойного вооружения для ударов по России, в том числе по центрам принятия решений.

«Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно. Если они не прекратят войну, им это в любом случае понадобится»,— пригрозил Владимир Зеленский.

Сергей Строкань