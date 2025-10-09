В Веселовском районе два человека погибли при пожаре в частном доме. ЧП на улице Степной в хуторе Ленинский случилось утром 9 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Площадь возгорания составила 1 кв.м. Спасатели нашли внутри дома тела двух человек. Они отравились продуктами горения.

На место выезжали 20 человек на 10 спецмашинах. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

Мария Хоперская