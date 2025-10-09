ТАСС: 19-й пакет санкций ЕС против России не успеют принять до саммита

Разногласия между странами Евросоюза по содержанию 19-го пакета санкций еще актуальны, поэтому его утверждение отложат до саммита ЕС 23-24 октября. Об этом рассказал ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«Послы ЕС по итогам дискуссии в среду не смогли прийти к соглашению по 19-му пакету»,— уточнил собеседник агентства. Приводить детали разногласий источник отказался.

Среди основных противоречий ранее фигурировала позиция Венгрии и Словакии по отказу от поставок российских энергоресурсов в Евросоюз с 2028 года. Обе страны выступали за смягчение этого запрета и предупреждали, что в противном случае будут блокировать принятие 19-го пакета ограничений. Тем более, что и Будапешт, и Братислава имеют право вето. При этом сегодня издание EUobserver писало, что Венгрия перестала препятствовать ограничениям на импорт российского СПГ в ЕС.

