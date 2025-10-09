«Чем больше переработаем, тем больше добавленной стоимости останется в регионе»
Глава донского АИР Игорь Бураков – об инвестициях в глубокую переработку сельхозпродукции
В Ростовской области доля продукции глубокой переработки в структуре производства агропромышленного комплекса составляет порядка 5%, или свыше 14 млрд руб. Это следует из информации, предоставленной «Ъ-Ростов» министерством сельского хозяйства и продовольствия региона. О том, как сегодня на Дону идет процесс привлечения инвестиций в эту сферу, рассказал генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.
Фото: из архива эксперта
– Игорь Владимирович, какие проекты по созданию предприятий глубокой переработки сельхозпродукции реализованы в регионе за последний год?
– Из самых свежих примеров – крупнейший в Европе завод по переработке льна и выпуску льняного масла компании «АСВА» в Новоалександровском индустриальном парке, в Азовском районе. Проект с инвестициями свыше 3,2 млрд руб. реализован группой компаний «Астон». Производство запущено этим летом. В сентябре завод выпустил порядка 2,9 тыс. т льняного масла и 4,9 тыс. т льняного жмыха. Предприятием переработано уже более 8 тыс. т льна. Основными поставщиками сырья выступили аграрии Ростовской области и Ставропольского края. Льняное масло востребовано не только для пищевой промышленности, индустрии красоты и здоровья, но также, например, для лакокрасочной промышленности.
Рядом с заводом «АСВА» расположен лакокрасочный завод компании «О3». И фактически в Новоалександровском индустриальном парке уже вырастает кластер, где из сельхозсырья выпускают продукцию глубокого передела. Кстати, когда «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» создавало Новоалександровский индустриальный парк, мы изначально понимали, что это одна из лучших локаций для новых промышленных предприятий и предполагали кооперацию заводов, которые там будут построены. Как видим, так и происходит.
– Какие проекты глубокой переработки находятся сейчас в стадии реализации или, хотя бы, в числе перспективных?
– Среди перспективных тем в сфере глубокой переработки агропродукции можно назвать создание мукомольных производств. Самый крупный в мире производитель муки – Турция – делает ее, в основном, из российской пшеницы, выращенной, в том числе, на территории Ростовской области. Конечно, в этой связи нам бы хотелось максимально большую добавленную стоимость оставлять в нашем регионе, в стране. Хотя мукомольные производства, в первую очередь, приближены не к сырьевой базе, а к потребителю, так же, как, например, и производства макаронных изделий.
Еще одна перспективная тема, которой занимаемся – кондитерка, где разные сегменты по-разному себя чувствуют, но потенциал по-прежнему достаточно большой.
Целый блок проектов связан с аквакультурой и производством кормов для нее. Эта отрасль у нас в регионе сейчас переживает подъем. Тот же завод «АСВА» производит очень востребованный в аквакультуре продукт – льняной жмых. Уже реализуется или находится в проработке ряд проектов, связанных с производством кормов для домашних животных. Это направление обладает не только одним из самых больших потенциалов по импортозамещению, но и хорошими перспективами экспорта в близлежащие страны.
Расширяется линейка производства продукции мясопереработки. Есть крупные проекты, связанные с выпуском крахмалопродуктов, аминокислот. На заводе компании «Ласенор Юг» в Азове завершены основные строительные работы по созданию производства пищевых эмульгаторов на основе растительных масел. Проект реализуется на территории действующей фабрики по производству натуральной пищевой добавки лецитин.
СПРАВКА. По данным минсельхозпрода Ростовской области, реализацией здесь проектов по созданию глубокой переработки продукции АПК занимаются несколько крупных инвесторов. Так, ООО «Амирост» (группа компаний «РОСТ») строит в Азове производственный комплекс по глубокой переработке кукурузного зерна, производительность – 1250 т в сутки. Здесь намерены получать крахмал и крахмалосодержащие продукты. АО «ДонБиоТех» (инвестор АО «Росхим») в Волгодонске продолжает реализацию инвестиционного проекта по строительству комплекса по глубокой переработке зерна для производства алифатической аминокислоты лизин. На площадке в активной фазе строительно-монтажные работы. ООО «АМИЛКО» в Миллеровском районе в 2025 году приступило к реализации инвестпроекта «Создание производства импортозамещающих продуктов: моногидрата декстрозы и фруктозы, глюкозных и фруктозных сиропов, пищевых модифицированных крахмалов».
– В какой степени эти проекты отвечают на вызовы, связанные с импортозамещением?
– Те же пищевые эмульгаторы – импортозамещающая продукция, критически важная для конкурентоспособности кондитерского и других отечественных пищевых производств. До недавнего времени она на 100% импортировались, в основном, из Дании, а сейчас поставляется из Индии, Китая, Малайзии. В России такие добавки не выпускает пока никто при том, что их потребление растет. Эмульгаторы позволяют сделать кондитерские изделия менее калорийными, за счет снижения содержания жира, без потери вкусовых качеств и пышности.
– Почему региону важно развивать глубокую переработку продукции АПК?
– В целом, развитие переработки – одно из ключевых направлений использования аграрного потенциала Ростовской области. Чем больше мы продукции перерабатываем, тем больше добавленной стоимости остается в регионе. Это дополнительный вклад и в валовой региональный продукт (ВРП), и в бюджеты всех уровней.
СПРАВКА. По данным минсельхозпрода Дона, в регионе действуют меры господдержи предприятий по глубокой переработке сельхозпродукции. В частности, предприятия, реализующие такие инвестпроекты вправе претендовать на получение субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию производственных объектов. Также новые производства могут получить льготы по налогу на имущество и прибыль, компенсировать часть затрат на присоединение к инженерным сетям и затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры. Помимо этого, инвестор может заключить ряд соглашений, предполагающих льготы и стабильные (неизменные) условия ведения бизнеса в течение периода их действия и иные преференции (соглашение о защите и поощрении капиталовложений, региональный инвестиционный проект, специальный инвестиционный контракт). Также возможно получение кредита по льготной процентной ставке.
– Считаете ли вы, что нужно уходить от экспорта сельхозпродукции в сторону его замещения экспортом продуктов глубокой переработки?
– Нет, мы не должны смотреть на развитие переработки сельхозпродукции как на некую альтернативу ее экспорту. Эти направления необходимо развивать параллельно, как взаимосвязанные, поддерживающие друг друга.
Долю мирового зернового рынка, отвоеванную Россией, важно сохранять и наращивать.
– На ваш взгляд, доля продуктов глубокой переработки 5% в общем объеме продукции АПК Ростовской области это много или мало?
– У нас такой потенциал в аграрном секторе, что можно легко накормить и себя, и всю нашу страну, и мир. Неслучайно Ростовская область – регион №1 в России по количеству «съедобных» названий населенных пунктов. Одних только Грушевских у нас как минимум три. А есть еще Зерноград, хутор Маслов, поселок Овощной, Ягодинка, Малиновка, Калиновка и т.д. и т.п. Мало кто в мире может похвастаться такой «вкусной» географией, подчеркивающей историческую и современную миссию Ростовской области – накормить Россию, накормить мир. У нас просто обязаны быть лидирующие позиции в продовольственной индустрии, причем, как в производстве первичных продуктов, так и в их глубокой переработке.
– Полагаете, это – реальная цель для ростовского агропрома?
– В настоящее время многие целевые показатели, заложенные в Доктрине продовольственной безопасности страны, выполнены и перевыполнены. Широкий ассортимент продуктов мы в состоянии производить в гораздо большем объеме, чем потребляет вся Россия. Уверен, что продовольственная индустрия на десятилетия вперед будет оставаться одним из основных драйверов развития экономики Ростовской области и вполне естественно, что сюда идут масштабные частные инвестиции.