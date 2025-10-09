«Чем больше переработаем, тем больше добавленной стоимости останется в регионе»

В Ростовской области доля продукции глубокой переработки в структуре производства агропромышленного комплекса составляет порядка 5%, или свыше 14 млрд руб. Это следует из информации, предоставленной «Ъ-Ростов» министерством сельского хозяйства и продовольствия региона. О том, как сегодня на Дону идет процесс привлечения инвестиций в эту сферу, рассказал генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.



– Игорь Владимирович, какие проекты по созданию предприятий глубокой переработки сельхозпродукции реализованы в регионе за последний год?

– Из самых свежих примеров – крупнейший в Европе завод по переработке льна и выпуску льняного масла компании «АСВА» в Новоалександровском индустриальном парке, в Азовском районе. Проект с инвестициями свыше 3,2 млрд руб. реализован группой компаний «Астон». Производство запущено этим летом. В сентябре завод выпустил порядка 2,9 тыс. т льняного масла и 4,9 тыс. т льняного жмыха. Предприятием переработано уже более 8 тыс. т льна. Основными поставщиками сырья выступили аграрии Ростовской области и Ставропольского края. Льняное масло востребовано не только для пищевой промышленности, индустрии красоты и здоровья, но также, например, для лакокрасочной промышленности.

Рядом с заводом «АСВА» расположен лакокрасочный завод компании «О3». И фактически в Новоалександровском индустриальном парке уже вырастает кластер, где из сельхозсырья выпускают продукцию глубокого передела. Кстати, когда «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» создавало Новоалександровский индустриальный парк, мы изначально понимали, что это одна из лучших локаций для новых промышленных предприятий и предполагали кооперацию заводов, которые там будут построены. Как видим, так и происходит.

– Какие проекты глубокой переработки находятся сейчас в стадии реализации или, хотя бы, в числе перспективных?

– Среди перспективных тем в сфере глубокой переработки агропродукции можно назвать создание мукомольных производств. Самый крупный в мире производитель муки – Турция – делает ее, в основном, из российской пшеницы, выращенной, в том числе, на территории Ростовской области. Конечно, в этой связи нам бы хотелось максимально большую добавленную стоимость оставлять в нашем регионе, в стране. Хотя мукомольные производства, в первую очередь, приближены не к сырьевой базе, а к потребителю, так же, как, например, и производства макаронных изделий.

Еще одна перспективная тема, которой занимаемся – кондитерка, где разные сегменты по-разному себя чувствуют, но потенциал по-прежнему достаточно большой.

Целый блок проектов связан с аквакультурой и производством кормов для нее. Эта отрасль у нас в регионе сейчас переживает подъем. Тот же завод «АСВА» производит очень востребованный в аквакультуре продукт – льняной жмых. Уже реализуется или находится в проработке ряд проектов, связанных с производством кормов для домашних животных. Это направление обладает не только одним из самых больших потенциалов по импортозамещению, но и хорошими перспективами экспорта в близлежащие страны.

Расширяется линейка производства продукции мясопереработки. Есть крупные проекты, связанные с выпуском крахмалопродуктов, аминокислот. На заводе компании «Ласенор Юг» в Азове завершены основные строительные работы по созданию производства пищевых эмульгаторов на основе растительных масел. Проект реализуется на территории действующей фабрики по производству натуральной пищевой добавки лецитин.