Европарламент выступил за создание в ЕС единой военной структуры командования

Европарламент призвал страны Евросоюза создать единую военную структуру командования, которая стала бы аналогом Верховного штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Это следует из резолюции Европарламента.

В частности, Европарламент предлагает усилить координацию между ЕС и НАТО для обнаружения беспилотников. Для этого необходимо создать специальные центры для разработки инициатив в сфере БПЛА и усиления сотрудничества в области цифровой обороны.

Резолюции Европарламента не являются юридически обязывающими и носят рекомендательный характер.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС отреагировать на случаи проникновения беспилотников в воздушное пространство европейских стран и назвала эти инциденты преднамеренной акцией. Речь идет о заявлениях Эстонии, Польши, Германии и других европейских стран, что российские истребители и беспилотники нарушали их воздушное пространство в последние недели.