Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Житель Каменского района украл тротуарную плитку на 275 тысяч рублей

В Ростовской области завершили расследование уголовного дела о хищении денег, выделенных на благоустройство набережной в Каменске-Шахтинском. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейские установили, что ответственным за проведение работ был 58-летний житель Каменского района. Он похитил тротуарную плитку на общую сумму 275 тыс. руб., которую впоследствии продал. Деньги он потратил на личные нужды.

Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская

Новости компаний Все