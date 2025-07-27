Бизнесмену не спустили растрату

Влиятельный белгородский предприниматель Владимир Тебекин признан виновным в махинациях с активами крупного местного предприятия энергомашиностроения стоимостью почти 700 млн руб. Суд назначил ему 5 лет и 9 месяцев колонии и штраф в 900 тыс. руб. Защита осужденного называет очевидной его непричастность к вменяемому ему в вину преступлению и готовится обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Тебекин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Владимир Тебекин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Красногорский горсуд Московской области признал предпринимателей Владимира Тебекина и Владимира Захарова виновными в растрате имущества белгородского предприятия энергомашиностроения ЗАО «Энергомаш — БЗЭМ» и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Как сообщили в областной прокуратуре, Владимиру Тебекину назначено 5 лет 9 месяцев колонии общего режима со штрафом в 900 тыс. руб., а Владимиру Захарову — 4 года 7 месяцев и штраф в 600 тыс. руб. Также суд конфисковал у осужденных 535 млн руб.

Уголовное дело рассматривалось с начала года. Его расследованием занимался следственный департамент МВД России. В основу дела легла история смены собственника крупного предприятия «Энергомаш» в 2013–2014 годах (в 2020-м предприятие приобрела Объединенная металлургическая компания предпринимателя Анатолия Седых). Тогда завод, совладельцем которого выступала администрация Белгорода, перешел под контроль ООО «Индустрия», принадлежащего Татьяне Тебекиной и Владимиру Захарову — партнеру владельца крупного белгородского агрохолдинга «Приосколье» Геннадия Бобрицкого (впоследствии господин Бобрицкий стал основным совладельцем «Энергомаша»). Как полагает следствие, имущество завода было передано безвозмездно, а подсудимые вместе с другими лицами растратили активы, нанеся региональным властям ущерб в 672 млн руб. По версии МВД, основная часть, по сути, похищенного имущества была впоследствии легализована через подконтрольные коммерческие организации.

Владимир Тебекин — известный в Белгородской области предприниматель, глава спортивной общественной организации «Федерация бокса» и президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». В периметр бизнеса его семьи входят коммерческая недвижимость, спортивные центры, производители еды, сеть быстрого питания «Мистер Бургер», компании-перевозчики, автовокзал в Белгороде и площадки в приграничном городе Шебекино. В июне 2023 года Владимира Тебекина заключили под стражу по делу «Энергомаша» вместе с Геннадием Бобрицким. Последний в прошлом году признал вину и был переведен под домашний арест, из-под которого смог сбежать. Также изначально в махинациях обвинялся экс-директор «Энергомаша» Геннадий Тарараксин.

По данным “Ъ”, бывший топ-менеджер, которому вменялась в вину только растрата, избежал наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В процессе рассмотрения дела Владимир Тебекин не признал вину. Он заявил, что не участвовал в коммерческой деятельности «Энергомаша»: «Речи о включении меня либо членов моей семьи в состав участников завода либо о привлечении меня в качестве соинвестора не шло» (цитата по Fonar.tv). По словам предпринимателя, он был связан с «Энергомашем» только через службу безопасности предприятия, которую сам же и создавал. В проект его привлек Геннадий Бобрицкий, которого на тот момент губернатор Евгений Савченко привлек для погашения миллиардных долгов завода, находящегося на грани закрытия. Также Владимир Тебекин заявил, что Геннадий Бобрицкий оговорил его и себя, чтобы выйти на свободу.

Также, по словам подсудимого, правоохранительные органы незаконно арестовали имущество членов его семьи.

Владимир Тебекин заверил суд, что они занимаются собственным бизнесом и их доходы никак не связанны с «Энергомашем», и назвал абсурдным арест €2 млн, которые были обнаружены в квартире его сына.

Адвокат Владимира Тебекина Юрий Шевяков сказал “Ъ”, что приговор будет обжалован: «Даже если за скобками оставить очевидную непричастность к этим событиям Тебекина, исследованные в суде доказательства объективно свидетельствуют о том, что сделки с имуществом "Энергомаша" имели возмездный характер. Более того, средства, потраченные Геннадием Бобрицким на приобретение этих имущественных прав, кратно превышают стоимость якобы похищенного».

Впрочем, даже в случае успешного обжалования приговора Владимиру Тебекину грозит новый срок по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, максимальная санкция — 15 лет лишения свободы), которое было возбуждено против него в прошлом году. По версии силовиков, предприниматель был близок с «авторитетом» Виктором Панюшиным (Пан), имевшим высокий криминальный статус и влияние на организованную преступность в Курской, Орловской и Белгородской областях. Защита Владимира Тебекина считает, что его положительные характеристики и награды, в том числе за благотворительность, прямо противоречат утверждениям следствия.

Сергей Толмачев, Воронеж