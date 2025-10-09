Путин: Россия выплатит компенсации за крушение самолета AZAL

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал «дать объективную оценку» крушению пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в декабре. Господин Путин заверил, что Россия «сделает все необходимое» в части выплаты компенсаций в связи с трагедией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет Embraer E-190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от аэропорта Актау (Казахстан)

Фото: МЧС Казахстана Самолет Embraer E-190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от аэропорта Актау (Казахстан)

Фото: МЧС Казахстана

«Безусловно, все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действий всех должностных лиц»,— подчеркнул Владимир Путин.

Президент России утверждает, что о причинах крушения самолета AZAL его проинформировали только позавчера. Он рассказал господину Алиеву, что причины крушения связаны с украинскими БПЛА, которые в тот момент находились в воздушном пространстве РФ. По словам господина Путина, российская система ПВО выпустила две ракеты, но они не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него.

Авиакатастрофа случилась 25 декабря 2024 года. Самолет Embraer-190 летел из Баку в Грозный. Лайнер упал в районе казахстанского Актау. На борту были пять членов экипажа и 62 пассажира. Погибли 38 человек. В предварительном отчете Минтранса Казахстана сказано о двух ударах, после которых самолет стал терять высоту. Президент Азербайджана говорил о внешнем воздействии на самолет и заявлял о подготовке документов для подачи иска против России. Он требовал от российской стороны выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим.

Об иске Баку читайте в материале «Ъ» «Азербайджан ищет виновных».