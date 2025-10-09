Суд в ХМАО арестовал главу отдела полиции по делу о взятках

Белоярский городской суд (ХМАО-Югра) арестовал начальника ОМВД по Белоярскому району, который обвиняется во взяточничестве и применении насилия в отношении представителей власти, сообщили в объединенной пресс-службе судов Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, обвиняемого задержали 7 октября при получении очередной взятки от гражданина, который осуществлял предпринимательскую деятельность по приему и сдаче металла на территории Белоярского. Взамен начальник полиции обещал покровительство и оказывал содействие в осуществляемой деятельности. При попытке скрыться с места происшествия мужчина оказал активное сопротивление двум сотрудникам полиции, причинив им телесные повреждения.

Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья).

Суд пришел к выводу, что применение в отношении обвиняемого более мягкой меры пресечения невозможно, так как он может скрыться или оказать давление на свидетелей. Учитывая тяжесть обвинений и обстоятельства дела, суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил полицейского под стражу на 2 месяца — до 7 декабря.

Полина Бабинцева