УМВД: Глава отдела полиции в ХМАО травмировал оперативников при своем задержании

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) задержан начальник отдела полиции Белоярского района по обвинению в получении взятки. При попытке скрыться он травмировал двух полицейских, сообщили в полиции Югры.

Оперативники УМВД России пресекли его деятельность после расследования. Установлено, что с октября 2023 года начальник полиции получал взятки за покровительство и содействие от предпринимателя, занимающегося приемом и сдачей металла в Белоярском и Белоярском районе. 7 октября при передаче очередной суммы он был задержан с поличным. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере, сопряженное с вымогательством).

Расследование продолжается.

Ирина Пичурина