Путь на Дон

С начала 2025 года количество туристов, выбирающих для посещения Ростовскую область, увеличилось почти на 10%. Это усилило тренд на рост интереса к региону со стороны иногородних и иностранных туристов, который наблюдается в последние годы. Для того, чтобы нормально обслуживать растущий турпоток, в регионе расширяют номерной фонд. К 2030 году он, по прогнозам минэкономразвития Дона, увеличится на 19,5% или более чем на 8 тыс. мест. Для того, чтобы поток в Ростовскую область стабильно рос, надо не только строить больше гостиниц, но и создавать интересные локации, разрабатывать новые маршруты и решать кадровый вопрос, уверены эксперты.



По данным министерства экономического развития Ростовской области, с начала 2025 года туристический поток в регион вырос почти на 10%, по сравнению с показателем годом ранее. Об этом глава ведомства Павел Павлов сообщил недавно на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Юг». «Мы в этом году наблюдаем рост турпотока, по сравнению с прошлым годом, — подчеркнул министр. — Только с января по июль количество туристов составило 985 тыс. человек».

Имеются ввиду не все туристы, которые транзитом едут через Ростовскую область (по федеральной трассе М4 «Дон»), а те, кто целенаправленно приезжает в регион, останавливается здесь на несколько дней: интересуется историей, осматривает достопримечательности и наслаждается кухней. «Если раньше туристы проезжали через Ростовскую область и останавливались, максимум, на один-два дня, то сейчас среднее время нахождения туриста на Дону составляет пять дней», — заметил Павел Павлов.

Инвестиции в фонд

Для того, чтобы нормально обслуживать растущий поток, в городах и районах региона идет развитие номерного фонда. Сейчас, по данным минэкономразвития, в области действуют 650 средств размещения, в которых в общей сложности более 42 тыс. мест (или свыше 17 тыс. номеров). «Наша задача — к 2030 году обеспечить прирост номерного фонда на 19,5%. В цифрах это более 8 тыс. мест размещения, — уточнил глава минэкономразвития Дона. — Вся создаваемая инфраструктура должна отвечать высоким стандартам комфорта, доступности и безопасности».

Работа по увеличению фонда ведется в нескольких направлениях. Первое — создание модульных гостиниц, кемпингов и др. В 2025 году на Дону проходит отбор соответствующих инвестпроектов. Правительство РФ уже поддержало реализацию четырех из них в ближайшие пару лет. Таким образом, к 2027 году в области построят четыре глэмпинга на 60 номеров. На финансирование этих проектов из федерального бюджета выделят почти 90 млн руб. При этом, первые два объекта с общим объемом вложений 40 млн руб. могут открыться на Дону уже до конца 2025 года. Пока в регионе работают 30 глэмпингов и кемпингов.

Еще одно направление — развитие курортных зон и кластеров. Так, в Волгодонске на берегу Цимлянского водохранилища планируют создать курортную зону площадью 53,4 га с набережной и гостиничным комплексом. Туристическая территория разместится между проспектами Курчатова, Лазоревым и Мира. Первоначально участок предназначался для жилой застройки, но позже концепцию пересмотрели. В план комплексной застройки территории власти предложили включить набережную и гостиницы.

«Предварительное согласие уже получено. Результаты конкурса и название компании-застройщика объявят позднее. Соглашение с победителем намерены заключить до конца 2025 года», — пояснил господин Павлов.

По его словам, правительство региона продвигает идею создания туристических кластеров. В качестве приоритетных направлений рассматриваются побережье Таганрогского залива и Волгодонск с прилегающей акваторией Цимлянского водохранилища.

Как рассказал управляющий партнер проектно-исследовательского центра «Картфонд» Раким Махмудов, в стране, по инициативе Минэкономразвития РФ, разработана туристическая схема макротерритории «Восточный Юг России». Это способ переосмыслить в стране карту южного туризма, выйти за пределы привычных маршрутов и сделать востребованными уникальные, но пока не раскрытые территории, уверен эксперт. «Ростовская область — один из ключевых регионов этой схемы. После приоритетного кластера Донского Приазовья, объединяющего “подкову” от Таганрога до Азова, вторым опорным направлением станет связка “Цимлянск — Волгодонск”», — пояснил господин Махмудов.

Локации как магниты

Павел Павлов уверен, что помимо увеличения номерного фонда, необходимо создавать и привлекательные локации. В регионе идет поиск, создание и продвижение новых точек притяжения туристов: это пляжи, парки, музеи, креативные и арт-пространства, пояснил чиновник. Он добавил, что совместно с туроператорами идет разработка линейки маршрутов по региону.

На Дону серьезным потенциалом обладают территории, которые до последнего времени не рассматривались, как «магниты» для путешественников, заметила гендиректор компании туристического холдинга AnyTicket Анна Цыганкова. «Например, Белокалитвинский район традиционно воспринимается как промышленный, — пояснила эксперт. — Однако на территории района есть природные памятники, “места силы”. В Белокалитвинском районе привлекательны необычные ландшафты, горы, скалы — очень живописные места, открывающие возможности для активного отдыха. С другой стороны, все, что раньше было для туриста недостатком (близость к дикой природе, сельской местности с чистой экологией, отдаленность от цивилизации), становится новой возможностью для отдыха, перезагрузки, наполнения. Можно найти такие (локации) во многих уголках Ростовской области».

Учредитель АНО содействия сохранению донской культуры «Этно-хутор Старозолотовский» Ирина Узденова рассказала, что ежегодный прирост турпотока у них составляет примерно 20%. Для хутора, в котором проживают всего 60 человек, это — хороший показатель.

Импульсом к росту турпотока в Старозолотовский стало создание там музея под открытым небом «Тихий Дон» (для этого в хутор перевезли декорации одноименного фильма режиссера Сергея Урсуляка). «Сейчас за сезон к нам приезжают порядка 12 тыс. гостей. 95% от этого количества приходятся на летние месяцы. И серьезная проблема для нас — это сезонность», — признала госпожа Узденова.

По ее словам, есть намерение превратить Старозолотовский во всесезонное место притяжения туристов. Ставка, прежде всего, делается на локальных посетителей — из других территорий Ростовской области, а также из соседних субъектов РФ.

Привлечение туристического потока в регион возможно и за счет грамотной маркетинговой подачи, в частности, развития туристических маршрутов и квалифицированных экскурсоводов, потребность которых в высокий сезон очень высокая, сказала директор «Рейна-тур НТВ» Татьяна Нечепаева. «Самый продаваемый и массовый туризм строится сегодня на заказе экскурсий по городу. Кроме того, наблюдается активный интерес к базовым классическим экскурсиям для семей по знакомству не только с Ростовом, но и с ближайшими городами — Таганрогом и Азовом, станицей Старочеркасская. Сегодня мы имеем дело с туристическим потоком из новых территорий. Люди приезжают, размещаются и знакомятся с городом», — поделилась наблюдениями госпожа Нечепаева.

По ее мнению, важная роль в презентации региона должна отводиться аккредитации экскурсоводов. В городском реестре гидов, официально аккредитованных, разработавших авторские маршруты, знающих глубоко историю местности, всего числятся 76 специалистов. «Они, в основном, работают сами на себя. Порой нам не хватает их для полноценного сотрудничества», — заключила эксперт.

Стать отдельным и важным

По прогнозам Ракима Махмудова, в ближайшие пять лет турпоток в Ростовскую область будет расти, в том числе, за счет «расширения географии спроса». По мнению эксперта, для устойчивого развития туризма на Дону есть все условия — ландшафтное разнообразие, заповедники и др. локации.

Сгладить сезонность возможно за счет новых аттракторов и перенаправления возвратных туристов, уверен господин Махмудов.

По его словам, массовый турист все еще не воспринимает Ростов как отдельное направление. Для его развития, более глубокого проникновения вглубь региона, нужно модернизировать гостевую инфраструктуру, отремонтировать дороги, вносить новые точки притяжения в туристические предложения и продукты, утолять кадровый голод.

«Из-за закрытых авиалиний (в Ростовской области временно не работает аэропорт “Платов”, один из крупнейших в РФ) турист передвигается на автотранспорте в сторону доступных точек притяжения. 60% туристических аттракторов имеют такую доступность, однако 43% автодорог относятся к некомфортным или относительно комфортным. Поток туристов увеличится, когда инфраструктура будет выведена на более высокую качественную траекторию», — резюмировал Раким Махмудов.

По данным минэкономразвития региона, сейчас на Дону идет реализация программы развития автотуризма «По дороге на юг». Она рассчитана до 2035 года, предусматривает приведение в порядок дорог к туристическим объектам, а также создание придорожного сервиса. Всего в программу включено 35 объектов в 17 городах и районах Ростовской области: музейные комплексы, природные парки и заповедники, мемориалы и другие достопримечательности.

Как пояснил Павел Павлов, маршрут проходит по федеральной трассе М4 «Дон» и является приоритетным для поддержки развития автомобильного туризма в регионе. Протяженность маршрута — 560 км. На его обустройство только в 2025 году предусмотрено 60 млн руб. из федерального бюджета.

Ефим Мартов