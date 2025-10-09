Миллер: в ближайшее время в России появится единая система газоснабжения

В ближайшее время в России появится единая система газоснабжения. Это станет возможным в том числе благодаря строительству газопровода «Сила Сибири 2». Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Самое главное — это понимание того, что это огромный импульс развития, во-первых, нашей Восточной Сибири, Дальнего Востока»,— сказал глава «Газпрома» на Петербургском международном газовом форуме (цитата по ТАСС). Так он прокомментировал проекты «Сила Сибири», «Сила Сибири-2» и проекте «дальневосточного» маршрута для поставок газа в Китай.

В начале сентября «Газпром» и китайская CNPC подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Договор предполагает сотрудничество на протяжении 30 лет. Россия будет поставлять газ в Китай, предоставляя более низкие цены, чем для Европы. Мощность газопровода составит 50 млрд куб. м газа в год.