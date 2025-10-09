Новым главврачом РКБ Татарстана стал Марат Гатауллин

На должность главного врача Республиканской клинической больницы Татарстана был назначен Марат Гатауллин. Ранее он возглавлял Республиканскую инфекционную больницу. Об этом сообщила пресс-служба РКБ.

Сегодня нового главного врача представили заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и глава республиканского Минздрава Альмир Абашев.

Прошлый главврач РКБ республики Рафаэль Шавалиев покинул должность в связи с переходом на работу в департамент Минздрава РФ, его пригласил глава министерства Михаил Мурашко. С господина Шавалиева также были досрочно сняты полномочия депутата Казгордумы.

Диана Соловьёва