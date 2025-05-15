С бывшего главного врача РКБ досрочно сняли полномочия депутата Казгордумы

С бывшего главного врача Республиканской клинической больницы (РКБ) Рафаэля Шавалиева досрочно сняли полномочия депутата Казанской городской думы. Соответствующий документ, подписанный мэром Казани Ильсуром Метшиным, появился на сайте мэрии.

Рафаэль Шавалиев был избран от Гарифьяновского одномандатного округа. Полномочия депутата прекратили с 18 апреля.

Ранее стало известно, что Рафаэль Шавалиев покинет пост главного врача РКБ и перейдет работать в департамент Минздрава России, куда его пригласил глава министерства Михаил Мурашко.

Диана Соловьёва