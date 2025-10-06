Студенты СПбГУП обратились к Путину после отстранения Запесоцкого

Первичная профсоюзная организация Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) и профком студентов обратились к президенту России Владимиру Путину после отстранения Александра Запесоцого от должности ректора. Временное исполнение обязанностей ректора возложено на директора петербургского техникума отраслевых технoлогий, финансов и права Евгения Лубашева.

Как пишет РБК Петербург, в обращении студенты указали на проводимую с 29 сентября проверку прокуратуры Фрунзенского района. Назначение господина Лубашева инициативная группа считает незаконным.

Авторы документа просят главу государства принять меры по защите прав трудового коллектива и отстранить Евгения Лубашева от управления СПбГУП, вернуть прежнего руководителя.

Александра Запесоцкого отстранили от должности ректора университета, суд запретил СПбГУП заключать с ним любые трудовые договоры и выдавать ему внутренние документы. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество вуза, включая учебный корпус и общежитие. Ответчиками по делу, помимо университета, названа Федерация независимых профсоюзов России.

