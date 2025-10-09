Из Югры выдворили 80 нелегальных мигрантов

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России совместно с УФССП выдворили 80 мигрантов-нелегалов, сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, с начала 2025 года на территории округа исполнено более 380 решений о выдворении, а в 2024 году — более 1000.

Всего с января текущего года в Югре к административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства привлечено свыше 13 тыс. человек. В настоящее время в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сургуте находятся около 200 человек, которые в ближайшее время будут отправлены на родину.

«В ходе действия Указа Президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 г. № 1126, установившего временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан, 1289 мигрантов в Югре легализовали свое пребывание на территории РФ»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что полиция ХМАО выдворила более 150 мигрантов-нелегалов за нарушение режима пребывания в России.

Полина Бабинцева