Полиция ХМАО выдворила из страны 150 мигрантов-нелегалов

В Ханты-Мансийском автономном округе—Югре (ХМАО—Югра) выдворили более 150 мигрантов за нарушение режима пребывания в России, сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре. В Центре временного содержания иностранных граждан УМВД по Сургуту находятся около 180 мигрантов, в отношении которых уже приняты решения о выдворении.

Эти меры были приняты после окончания действия указа президента от 30 декабря 2024 года, который временно урегулировал правовое положение иностранных граждан. Управление по вопросам миграции УМВД Югры совместно с УФССП продолжает работу по выдворению мигрантов, отметили в ведомстве.

«Так, 2 октября 2025 года с территории округа в страны гражданской принадлежности отправлено порядка 70 иностранных граждан»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Югре в ходе рейдов полицейские выявили 45 иностранных граждан, незаконно находящихся в России.

Полина Бабинцева