Главу Еврокомиссии приучают к вотумам недоверия
Европарламент устроит Урсуле фон дер Ляйен новую проверку на прочность
Не прошло и трех месяцев, как перед главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен вновь замаячил вотум недоверия. Причем на этот раз депутаты Европарламента будут голосовать сразу по двум вотумам: один инициировали крайне правые, другой — крайне левые. Вероятность того, что нынешняя глава ЕК сохранит за собой пост, близка к 100%. Но сам факт столь скорого повторения июльского сценария — новое испытание для нее. Не исключено, что за время второго срока фон дер Ляйен во главе ЕК вотумы недоверия станут рутинной процедурой.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters
Еще в июле инициатор первого вотума недоверия, румынский евродепутат правого толка Георге Пиперя предупреждал, что его инициатива откроет ящик Пандоры. И он не ошибся. 9 октября Европарламент впервые в истории проголосует сразу по двум вотумам недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Первый выдвинули «Патриоты за Европу», второй — «Левые».
Две радикальные силы с противоположных флангов объединяет одно: недовольство торговыми соглашениями между ЕС и США, а также между ЕС и МЕРКОСУР.
При этом правые вновь критикуют миграционную повестку и зеленые инициативы, а левые — недостаточность усилий в борьбе с изменением климата и позицию Брюсселя по конфликту в секторе Газа.
Для вынесения вотума недоверия на рассмотрение евродепутатов инициаторам достаточно собрать 72 подписи (10% от общего числа мандатов), но чтобы он был успешен, необходимы две трети голосов «за». Такой сценарий выглядит крайне маловероятным. Все центристские партии — «Европейская народная партия» (ЕНП), «Социалисты и демократы» (S&D) и «Обновляя Европу» — уже выразили готовность поддержать фон дер Ляйен. На этот раз ей даже не пришлось проводить консультации с лидерами этих политических сил: в ЕК не сомневались в их выборе. Однако, по данным Politico, недовольство курсом фон дер Ляйен среди ее сторонников по-прежнему велико. Но сейчас у них нет нужды выдвигать ей условия своей поддержки.
Сама глава ЕК также извлекла урок из первого вотума и стала чаще прислушиваться к мнению парламентских фракций, обеспечивших ей второй срок у руля.
Теперь контакты по линии ЕК с представителями фракций участились, а сама фон дер Ляйен перешла от конфронтационного тона к более дипломатичному и стала отражать в своих речах приоритеты центристов по экологии и сектору Газа.
Изменения были заметны и в выступлении главы Еврокомиссии 6 октября во время парламентских дебатов. Она не только частично согласилась с критикой и признала правомерными некоторые опасения евродепутатов, но и обозначила свою открытость к диалогу. При этом она не забыла напомнить, что разлад в европейских институтах был бы на руку Москве. «Это самый старый трюк в истории: настроить европейцев друг против друга, попытаться ослабить нашу бдительность, пока мы воюем друг с другом. Это ловушка, и мы не имеем права в нее попасться»,— сказала она.
Впрочем, попытка протянуть своим коллегам пальмовую ветвь вряд ли сможет уберечь Урсулу фон дер Ляйен от новых атак евродепутатов. Поводов для вотумов достаточно: и надвигающееся согласование семилетнего бюджета ЕС, которое уже вызывает проблемы даже в отношениях между странами-членами объединения, и попытки удержать лидерство Европы в меняющемся миропорядке.
Потенциальным раздражителем останется и чрезмерно возросшее влияние фон дер Ляйен на формирование повестки Евросоюза.
При этом собирать подписи 10% от 720 евродепутатов против главы ЕК, как уже показала практика, не составит труда. На этом фоне в Брюсселе начались разговоры о необходимости повысить порог для вынесения инициативы на голосование. Впрочем, ограничить себя в этом может только сам Европарламент, а его руководство пока такую идею не рассматривает. В самой ЕК с подобной просьбой к Европарламенту не обращались и вряд ли будут: отношения между двумя структурами далеки от гармонии.