Суд продлил срок задержания фигурантке дела об отравлении суррогатом в Ленобласти

Октябрьский районный суд продлил на трое суток задержание Виктории Кузьмаковой, подозреваемой в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом 9 октября сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О задержании Кузьмаковой стало известно накануне. По версии следствия, она входила в число руководителей компании в Ленобласти, которая реализовывала контрафактный алкоголь. Жертвами метанола стали 45 человек из Сланцевского, Волосовского, Кингисеппского, Приозерского, Гатчинского и Тосненского районов.

Организация хранила спиртное на складе в деревне Трубников Бор. Вся продукция была изъята в качестве вещественных доказательств по уголовным делам, возбужденным по ч.3 ст. 238 УК РФ. В настоящее время арестованы 14 фигурантов. Также СК 7 октября возбудил уголовное дело о халатности в отношении контролирующих органов, допустивших распространение суррогата.

Андрей Маркелов