Компания «Энерготранс» избавляется от непрофильных активов в Ростовской области

Компания «Энерготранс» выставила на аукцион электроподстанцию «Ясногорская» в Белокалитвинском районе Ростовской области за 40 млн руб. в рамках избавления от непрофильных активов. Об этом сообщила «ДОМОСТРОЙДОН.РУ» со ссылкой на пресс-службу электронной площадки «РТС-тендер».

Согласно размещенной информации, подстанция 110/35/6 кВ расположена в пос. Ясногорка на ул. Шахтерской. Объект включает два открытых и одно закрытое распределительные устройства, передача энергии происходит по высоковольтным линиям. Общая площадь составляет 412,7 кв. м.

Энергоснабжение осуществляется по двум ВЛ-110 кВ «Б-3 Садкинская» и «БТФ Садкинская Северо-Восточных электрических сетей» ПАО «Россети Юг».

«Станция введена в эксплуатацию в 1982 году. В 2022 году один из трансформаторов прошел капитальный ремонт, также была реконструирована часть закрытого распределительного устройства»,— уточняется в сообщении.

Заявки на участие принимаются до 5 ноября 2025 года. Аукцион состоится 7 ноября 2025 года

Валентина Любашенко