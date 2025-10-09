Чемпион мира по футболу Андреа Пирло стал амбассадором FONBET

Чемпион мира 2006 года и двукратный победитель Лиги чемпионов Андреа Пирло стал новым амбассадором FONBET. О начале сотрудничества с итальянским футболистом букмекерская компания объявила роликом в социальных сетях.

Отмечается, что в рамках партнерства Пирло будет помогать продвижению и популяризации спорта спорта в России. В 2026 году пройдет ряд мероприятий с его участием: запланированы коллаборации с партнерами FONBET, проведение мастер-классов, встречи с болельщиками и участие в благотворительных инициативах компании. Также итальянец станет послом букмекера на чемпионате мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Первым о подписании контракта Андреа Пирло с FONBET в социальной сети X сообщил инсайдер и репортер Sky Sport Italy Фабрицио Романо. К посту журналист прикрепил фотографию футболиста в джерси с логотипом букмекера.

«Подписание такой фигуры, как Андреа Пирло, — безусловная победа не только для FONBET, но и для всего российского спорта. Нам крайне важно показать, что даже в условиях практически полной изоляции звезды мирового уровня готовы открыто сотрудничать с российскими компаниями и помогать продвижению и популяризации отечественного спорта как внутри России, так и за рубежом. Благодаря этому сотрудничеству мы сможем повысить престиж наших внутренних соревнований, обрести новую аудиторию и вдохновить людей не только в России и СНГ, но и по всему миру. Уверены, что каждый его приезд в Россию станет настоящим праздником для тысяч болельщиков», — сообщили в пресс-службе букмекера.

Андреа Пирло, выступавший на позиции полузащитника, завершил карьеру в 2017 году. В составе «Милана» он стал двукратным победителем Лиги чемпионов (2003, 2007). На клубном уровне футболист также выступал за «Брешию», «Интер» и «Милан». Последние годы карьеры Пирло провел в «Нью-Йорк Сити». В 2006 году вместе со сборной Италии выиграл чемпионат мира. В качестве главного тренера Пирло руководил «Ювентусом» и «Сампдорией», а также турецким «Фатихом Карагюмрюком». В 2025 году специалист возглавил дубайский «Юнайтед».

Арнольд Кабанов