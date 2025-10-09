Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о полноприводном китайском кроссовере, оснащенном современными высокотехнологичными системами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chery Фото: Chery

Если посмотреть в словаре определение слова «флагман», то справочник укажет нам на «самое крупное и самое оснащенное судно флотилии». В автомобилестроении флагманская модель подразумевает то же самое, что и в морском деле. Например, Chery Tiggo 9 не только самый большой и вместительный — длина кузова почти пять метров — кроссовер в линейке. Автомобиль собрал в себе все лучшее, чем на сегодняшний день располагает марка Chery.

Двигатель развивает убедительные 245 л.с. и работает в паре с классическим восьмиступенчатым «автоматом». Привод, разумеется, полный. В интерьере все опции комфорта — от вентиляции двух первых рядов сидений до атмосферной подсветки. Но современное автомобилестроение — это не только про механику и натуральную кожу на креслах, но и про электронику. Когда Chery Tiggo 9 осенью 2024 года вышел на мировые рынки, кроссовер назвали настоящим прорывом в плане технологичности и безопасности.

В распоряжении водителя не только проекционный дисплей, но и пакет ассистентов ADAS, который включает в себя два десятка самых современных систем. Например, функция панорамного кругового обзора на 540 градусов обеспечивает полный контроль вокруг автомобиля и даже под ним, не оставляя «слепых зон», что делает безопасными парковку, а также маневрирование в узких пространствах или на пересеченной местности. К слову, технологии Chery полностью соответствуют мировым стандартам безопасности

А еще современный высокотехнологичный автомобиль обязан быть «подключенным». Меню Chery Tiggo 9 полностью русифицировано, Программное обеспечение обновляется по воздуху, а всеми процессами руководит самый совершенный в своем классе микропроцессор Snapdragon 8155. Водителю и пассажирам доступны не только музыка от «Яндекса», но и потоковое видео от VK. Ну, и плюс телематика: со своего смартфона можно найти автомобиль на парковке, запустить двигатель, настроить удаленно работу климатической системы.

Иными словами, познакомьтесь с кроссовером Chery Tiggo 9, и вам уже не придется спрашивать у словарей значение слова «флагман».

Дмитрий Гронский