Владелец танкера «Волгонефть-212» отсудил компенсацию за потерю судна

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск компании «Каматрансойл» к торгово-чартерному фрахтователю «Кама шиппинг» о возмещении ущерба из-за крушения танкера «Волгонефть-212». Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

«Каматрансойл», владеющая судном, требовала 200 млн руб. компенсации за убытки, понесенные после крушения танкера. Судно передали по договору аренды «Кама шиппинг» без экипажа 8 февраля 2016 года для перевозки нефтепродуктов. Точная сумма удовлетворенного иска не раскрывается, так как заседание проходило по просьбе ответчика в закрытом режиме.

Танкер «Волгонефть-212» вместе с «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В результате ЧП в Черном море вылилось около 2,4 тыс. т мазута.