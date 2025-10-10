ДСЖ пока без жизни

Запуск долевого страхования жизни (ДСЖ) затянулся. По итогам восьми месяцев страховые компании собрали до 4,5 млрд руб., оценивают эксперты. Продукт предлагают лишь пять страховых компаний. Это обусловлено не только непростым процессом запуска, но и недостаточной информированностью клиентов. Резкий рост интереса к ДСЖ прогнозируется на рынке со следующего года.

С 1 января 2025 года вступили в силу положения закона о ДСЖ, касающиеся заключения договоров страхования. В случае приобретения ДСЖ страхователь самостоятельно инвестирует средства в паи открытых и закрытых ПИФов, меняет структуру портфеля, давая соответствующие указания страховой компании. Ранее Минфин заявлял, что ожидает 250 млрд руб. сборов по ДСЖ по итогам 2025 года.

Несладкие результаты

По итогам первых восьми месяцев объем сборов по ДСЖ составил ниже 5 млрд руб. По данным Всероссийского страхового союза (ВСС), сборы за первое полугодие 2025-го составили около 3 млрд руб., относительно активные продажи начались только с марта 2025 года. Директор департамента аудита Kept Максим Присталов оценивает кумулятивные сборы за январь—август в объеме 4–4,5 млрд руб. По данным агентства «Эксперт РА», почти половина страховых компаний оценивают состояние рынка ДСЖ как умеренно позитивное, еще по 27% — негативно и нейтрально.

На сегодняшний день только пять страховщиков запустили продажи по ДСЖ, другие компании находятся в процессе. Чтобы запустить ДСЖ, у страховщика есть два варианта — партнерство с управляющей компанией или получение соответствующей лицензии. Часть компаний — «Согаз-Жизнь», «Ренессанс Жизнь», «Зетта Страхование жизни», «Ингосстрах-Жизнь», «АльфаСтрахование-Жизнь» — пошли по первому пути. У всех компаний, кроме «Зетта Страхование жизни», есть родственные или входящие в группу управляющие компании. Другая часть («Сбербанк Страхование жизни», «Капитал Лайф Страхование жизни», «Росгосстрах Жизнь») выбрала получение лицензии (см. “Ъ” от 9 января). Причем первые два страховщика ее уже получили.

По словам экспертов, работа с внешней управляющей компанией существенно снижает возможности создания и управления продуктом, поскольку каждая УК предлагает лишь ограниченный набор фондов — обычно до 20 ОПИФов, тогда как всего их больше 200, то есть страховщики имеют меньше возможностей для выбора именно того набора, который им бы хотелось иметь.

Взаимодействие может строиться по-разному. С одной стороны, страховщики могут выступать в качестве партнеров, где управляющая компания реализует собственные инвестиционные продукты в виде паевых фондов через канал продаж страховой компании. В рамках этого партнерства страховая компания получает часть вознаграждения по таким инвестиционным продуктам. С другой стороны, возможна обратная ситуация, когда страховая компания платит УК за возможность использовать ПИФы. В этом случае страховщики несут переменные издержки, зависящие напрямую от объемов продаж страховых полисов, в частности возможно применение разделения страховой премии, где на первоначальном этапе 5–15% от нее может быть направлено в качестве вознаграждения за управление активами при условии достижения целевых финансовых результатов, указывают эксперты.

Работа в рамках собственной лицензии потенциально может позволить расширить линейку фондов и улучшить условия для клиента, говорят страховщики. В таком случае страховщик сможет как собрать набор фондов по своему выбору с издержками на работу с управляющими компаниями этих фондов, так и создать собственные фонды. В последнем случае необходимо иметь значительный объем активов — от 50 млрд руб. (см. “Ъ” от 9 января).

Пока не понят

Темпы запуска ДСЖ на текущий момент невелики в силу наличия ряда объективных факторов, говорят эксперты. Прежде всего, по словам господина Присталова, непосредственно процесс запуска продуктов ДСЖ весьма непрост и включает проработку четырех аспектов: разработка продуктов, их тарификация и параметры, работа с партнерами по продажам, выбор УК и соответствующих ПИФов либо же получение лицензий и создание собственных ПИФов; проработка юридической и документарной части, требующая много времени и трудозатрат; наладка работы с потребителями через каналы продаж в части разъяснения сути продуктов, отличий и преимуществ от конкурирующих НСЖ/ИСЖ; донастройка ИТ-систем в силу значительного отличия продуктов ДСЖ от классических НСЖ, ИСЖ.

Кроме того, успех нового продукта зависит от налоговых условий и возможности страховщиков предложить клиентам конкурентные инвестиционные стратегии, отмечает директор по развитию страхового бизнеса в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру» Владислав Головкин. На сегодняшний день налоговые льготы существуют только в тексте законопроекта. Правительство планирует уравнять налоговые льготы для всех долгосрочных продуктов (страхование жизни, ИИС, ПДС). Лимит, с которого осуществляется налоговый вычет, будет единым для всех (400 тыс. руб., см. “Ъ” от 4 сентября).

Продукты ДСЖ в основном мало известны на рынке, ограничены в разнообразии и условиях, помимо этого не выработаны целевые методы продаж в классических каналах, поясняет господин Присталов. При этом, по его словам, очень высока конкуренция с продуктами НСЖ и ИСЖ, которые уже хорошо знакомы потребителям на рынке, умеют продаваться и активно продаются через разные каналы, имеют большие объемы.

С точки зрения клиента продукты ДСЖ и ИСЖ концептуально схожи: в обоих случаях инструмент имеет юридическую форму договора страхования, страхователь имеет возможность определить страховую и инвестиционную части по договору, выбрать стратегию инвестирования и получить выплату по договору в размере гарантированной суммы и дополнительного дохода от инвестиционной стратегии, уверена партнер Б1 Татьяна Самсонова.

Основные различия между продуктами связаны с тем, кому принадлежат активы по клиентским стратегиям. «В случае ИСЖ они принадлежат страховой компании и учитываются на ее балансе. Для клиента это затрудняет проверку качества управления инвестиционной частью и корректности расчета дополнительного инвестиционного дохода. У страховщика при этом возникает дополнительный источник волатильности прибыли до налогообложения, поскольку переоценка активов и обязательств по-разному учитывается для целей текущего налога на прибыль, а в некоторых случаях также дополнительное давление на регуляторный каптал»,— говорит госпожа Самсонова.

В договорах ДСЖ активы клиентских стратегий учитываются не на балансе страховой компании, а на балансе паевого инвестиционного фонда, паи которого принадлежат страхователю, продолжает эксперт. Обособление активов клиентских стратегий повышает прозрачность инвестиционной части договора для клиента и позволяет не включать эти активы в расчет финансовых и регуляторных метрик страховщика, поясняет госпожа Самсонова.

Трудности преодолимы

Решение этих вопросов лежит на страховщиках. Возможно, многие игроки начнут с более простых продуктов, тестируя процессы, постепенно переходя на продукты с регулярными взносами и сложной инвестиционной частью, тогда как налоговые вопросы находятся вне зоны ответственности страховщиков, но консолидированная позиция рынка, возможно, поможет решить их быстрее, говорит Максим Присталов: «Когда запускались НСЖ и ИСЖ, их инвестиционная часть была непонятна потребителям, для которых единственным на тот момент продуктом страховщиков был договор классического страхования, как каско и ОСАГО. Прошло очень много времени, пока рынок осознал, для чего и зачем эти новые продукты. При этом рынок испытывал как начальную фазу роста большого интереса к продуктам, последующее разочарование в них в связи с разрывом между ожиданиями и фактическими доходностями, так и снова последовавший рост».

Сегодня ИСЖ как продукт себя изживает, считает директор практики стратегического консультирования компании Neo Никита Дровосеков. Последние изменения в законодательстве нивелируют выгоду как для страховщиков, так и для страхователей — в частности, необходимость тестирования клиентов на инвест-квалификацию, запрет на размещение активов в иностранных ценных бумагах, а также отмена налоговых льгот существенно снизили привлекательность ИСЖ как инвестиционного инструмента, указывает он. По мнению экспертов, на фоне этого уже со следующего года ожидается резкий рост интереса к ДСЖ.

