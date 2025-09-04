Инвестиции за страх и за совесть
Страховщики активно конкурируют за клиентов с банками и брокерами
Несмотря на острую конкуренцию с банками и профучастниками, последние годы страховым компаниям удавалось демонстрировать рост сборов по инвестиционным продуктам — полисам накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ). С этого года к ним добавился полис долевого страхования жизни (ДСЖ). Однако введенное регулирование может изменить планы страховщиков, прежде всего в отношении ИСЖ. Тогда как введение новых налоговых вычетов для долгосрочных договоров может повысить интерес к НСЖ и ДСЖ.
Рост после заморозки
Последние несколько лет рынок страхования жизни демонстрирует стабильный рост. По итогам 2023 года премии страховщиков выросли на 52%, до 813,2 млрд руб., в 2024 году — более чем в 2,5 раза, до 2,1 трлн руб. За первый квартал 2025 года сборы увеличились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 469 млрд руб., за второй квартал — в полтора раза, до 512 млрд руб.
Основную поддержку рынку оказывают накопительные и инвестиционные продукты. Так, в 2023 году продажи полисов накопительного страхования жизни (НСЖ) выросли на 41%, до 352,1 млрд руб., в 2024 году — в четыре раза, до 1,4 трлн руб. В первом квартале этого года рост составил 85%, до 230 млрд руб., в втором квартале — почти в два раза, до 288 млрд руб.
Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) в первом квартале продолжило планомерный рост и улучшило показатели в четыре раза, до 206 млрд руб., во втором квартале — в два раза, до 198 млрд руб.
В условиях высоких процентных ставок краткосрочные продукты (три-шесть месяцев) НСЖ и ИСЖ стали конкурировать с банковскими депозитами по доходности, что привлекло дополнительных клиентов, поясняет гендиректор «Эверия Лайф» Евгений Щекланов. По его оценке, когда ключевая ставка (КС) достигла рекордного 21%, доходность по коротким полисам ИСЖ и НСЖ была сопоставима со вкладами и составляла 22–24% годовых, тогда как ранее не поднималась выше показателя КС + 1 процентный пункт (п. п.).
Для увеличения инвестиционной привлекательности и ликвидности договоров страховщики отменяли штрафы за досрочное расторжение и внедряли опции гибкого управления средствами по договору, отмечает партнер Б1 Татьяна Самсонова. В результате в прошлом году в этот сегмент пришли новые клиенты, в частности, с большими накоплениями, с опытом финансовых вложений и инвестирования, которые ранее смотрели на страхование жизни с осторожностью, указывает гендиректор «МАКС-Жизнь» Андрей Мартьянов.
Среди конъюнктурных факторов можно назвать и активные продажи продуктов страхования жизни банками, считает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. По итогам первого полугодия доля продаж через посредников увеличилась на 3,5 п. п., до 79,2%. Причем более половины объема таких продаж осуществлялось через банки, следует из данных ЦБ.
НСЖ готовится играть вдолгую
Накопительное страхование жизни занимает наибольшую долю на рынке (56%). В текущих экономических условиях наибольшим спросом пользуются страховые продукты с гарантированной доходностью, сопоставимой с той, которую можно получить по банковским вкладам, указывает гендиректор компании «СОГАЗ-Жизнь» Максим Проворов. «Они могут обеспечивать необходимые целевые накопления к определенной дате, периодические выплаты в течение срока страхования, защиту жизни и здоровья, медицинские опции»,— поясняет он. В отличие от акций, где доходность не гарантирована и есть риск просадки стоимости, НСЖ предлагает стопроцентную защиту вложений и заранее известный фиксированный доход, от клиента не требуется понимания инвестиционных стратегий или анализа рисков, добавляет директор департамента по инвестициям «Ренессанс Жизнь» Владимир Тураев.
Ранее экономическая ситуация позволяла выпускать продукты с более длинными сроками, сравнительно низкими инвестиционными гарантиями, дополнительным доходом, более широким рисковым наполнением. Продукты с периодической, а не единовременной оплатой страховых взносов также увеличивали свою долю в общих продажах, указывает Андрей Мартьянов. Однако за последние годы этот сегмент рынка претерпел значительную трансформацию. «С ростом ключевой ставки ЦБ страховщики переориентировали НСЖ на продукты с гарантированной доходностью, чтобы конкурировать с депозитами. При этом, в отличие от ИСЖ, где клиент несет риски потери инвестдохода, в НСЖ страховщики сделали акцент на гарантированное сохранение капитала и предсказуемую доходность»,— отмечает господин Щекланов.
По мнению страховых компаний, НСЖ удержит лидирующие позиции, возвращая клиентов в долгосрочные продукты. «Клиенты, понимая, что высокая ставка не навсегда, старались фиксировать ее на более длительный срок»,— рассказывает Андрей Мартьянов. Введение новых налоговых вычетов для долгосрочных договоров (до 400 тыс. руб. в год) и система гарантирования вкладов до 2,8 млн руб. к 2027 году усилят преимущества НСЖ перед другими инструментами, считает Евгений Щекланов.
ИСЖ отправится на второй круг
Перспективы ИСЖ менее определенные. С 1 января 2026 года вступает в силу полный запрет на продажу таких полисов. Кроме того, с октября 2024 года «страховщикам запрещено продавать подобные продукты без обязательного тестирования клиентов», что связано со случаями мисселинга и проблемами с выплатами по инвестиционной доле у страхователей из-за заморозки клиентских средств, находящихся в иностранных активах, поясняют в «Согласие-Вита».
За последнее время значительно изменился и состав клиентов. Если раньше эти программы были актуальны для широкого круга лиц, то с апреля 2024 года с учетом введенных нормативных требований к договорам ИСЖ с премией до 1,5 млн руб. эти полисы пользуются преимущественным спросом клиентов с высоким доходом, отмечает Максим Проворов.
Однако участники рынка не теряют надежды сохранить ИСЖ. Как заявили в Банке России, совместно с Минфином обсуждается предложение участников рынка о создании нового продукта страхования жизни с инвестиционной составляющей. Данное предложение предполагает, что он «будет предназначен для реализации высокорисковых инвестиционных стратегий, которые из-за высокого риска запрещены в ДСЖ», и, соответственно, только для квалифицированных инвесторов.
ДСЖ тестирует рынок
С 1 января вступили в силу положения закона о долевом страховании жизни (ДСЖ), касающиеся заключения договоров страхования. Для проведения этих операций участники рынка должны либо иметь договор с управляющей компанией (УК), либо получить лицензию УК. В случае приобретения ДСЖ страхователь самостоятельно инвестирует средства в паи открытых и закрытых ПИФов, меняет структуру портфеля, давая соответствующие указания страховой компании. Объем ДСЖ за первое полугодие этого года составил лишь 3 млрд руб.
Появления ДСЖ на российском рынке страховщики жизни ждали долгие годы, была проведена огромная подготовительная работа регуляторами, законодателями и участниками рынка, отмечает гендиректор «Капитал Лайф Страхование жизни» Евгений Гуревич. Однако пока ДСЖ предлагают только пять страховщиков. «ДСЖ сочетает страховую защиту с инвестиционной составляющей, что требует создания сложных структур, включая партнерства с управляющими компаниями и разработку ПИФов. При этом лицензия управляющих компаний достаточно зарегулированная, фактически внутри страховой компании нужно построить управляющую компанию»,— поясняет Евгений Щекланов. По оценкам экспертов, расходы в этом случае могут составить до 350 млн руб.
При реализации продукта ДСЖ характер взаимодействия УК и страховщиков существенным образом зависит от выбранной операционной схемы взаимодействия, указывает управляющий директор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Андрей Коровкин. «Они могут выступать в качестве партнеров, где управляющая компания реализует собственные инвестиционные продукты в виде паевых фондов через канал продаж страховой компании. В рамках этого партнерства страховая компания получает часть вознаграждения по таким инвестиционным продуктам»,— поясняет руководитель блока корпоративного бизнеса УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Бойко.
По словам страховщиков, возможна обратная ситуация, когда страховая компания платит УК за возможность использовать ПИФы. В этом случае возможно применение разделения страховой премии, где на первоначальном этапе 5–15% от нее может быть направлено в качестве вознаграждения за управление активами при условии достижения целевых финансовых результатов.
В целом страховщики позитивно смотрят на перспективы этого сегмента. Спрос на ДСЖ будет расти по мере расширения ассортимента фондов, появления новых предложений на рынке и повышения информированности о продукте, считает заместитель гендиректора «Сбербанк Страхования жизни» Александр Жуков. «Однако сохраняются сложности с позиционированием продукта, так как имущественный статус у полиса совершенно другой, а гарантированная доходность требует больших затрат капитала, чем в НСЖ. В текущей конфигурации продукт получился избыточно зарегулированным и пока проигрывает покупке ПИФов вместе с НСЖ напрямую»,— считает гендиректор «Росгосстрах Жизнь» Валерий Смирнов.