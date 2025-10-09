В Петербурге задержали создателей финансовой пирамиды, похитивших 600 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали местного предпринимателя, а также его сестру и племянника. Их подозревают в создании финансовой пирамиды, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По данным следствия, злоумышленники работали через подконтрольную фирму, занимавшуюся монтажными работами. Они просили деньги у граждан под видом займов, а взамен обещали доходность до 25% годовых. На деле мошенники не выполняли обязательства, а деньги похищали.

Всего от действий преступников пострадали не менее 200 граждан. Сумма ущерба превысила 600 млн руб. Во время обысков у задержанных изъяли телефоны и компьютеры, а также печати фиктивных организаций.

Никита Черненко