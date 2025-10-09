В Ростовской области спрос на новые автомобили вырос на 51%

В Ростовской области с начала года спрос вырос на 51%, а цена снизилась на 2%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

Так, в третьем квартале года средняя цена новых легковых автомобилей на платформе составила около 2,8 млн руб. Больше всего подешевели китайские модели HAVAL F7 (-10,1%), HAVAL M6 (-7,8%), HAVAL Jolion (-7,6%), а также Chery Tiggo 8 Pro Max и российский аналог корейского Solaris HС (-7,2% обе).

Кроме того, самыми востребованными марками с июля по сентября стали автомобили марок Solaris, Chery, LADA, Tank и Jetour. Среди моделей наибольшим спросом пользовались LADA Vesta Cross, Chery Tiggo 4, Solaris HC, LADA Granta Cross и Solaris KRS.

Константин Соловьев