Более 80 проектов поборются за место в научном треке Акселератора Газпромбанка

3 октября 2025 года завершился прием заявок на участие в Акселераторе Газпромбанка в рамках трека «Наука». Всего на конкурсный отбор поступило 82 заявки из 66 ведущих университетов страны, что демонстрирует высокий интерес со стороны участников.

Трек «Наука» ориентирован на ранние проекты, основанные на научных разработках. Участие возможно даже на стадии идеи — при наличии потенциала для технологического роста и будущей коммерциализации.

Всего на участие в треке «Наука» Акселератора Газпромбанка подали заявки 66 университетов, в числе которых практически все представители первой группы рейтинга программы «Приоритет 2030» (9 университетов из 11). Кроме того, более половины заявителей присутствуют во второй и третьей группах рейтинга: 14 университетов из 21 и 33 университета из 67 соответственно. Еще несколько участников представляют Дальневосточный трек. Есть также университеты, представленные в проекте «Передовые инженерные школы».

Тематический охват отражает приоритеты научно-технологического развития на уровне страны: 37 проектов заявлено по направлению «Новые технологии сбережения и здоровья», 23 проекта — по направлению «Новые материалы и химия», 13 проектов — «Средства производства и автоматизации». Также представлены заявки на проекты по таким направлениям, как «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки», «Новые атомные и энергетические технологии», «Экономика данных и цифровая трансформация».

«Мы видим значительный потенциал в университетских командах, которые готовы выводить свои научные идеи на уровень реальных технологических проектов. Высокий интерес к треку Акселератора «Наука» подтверждает востребованность программ, направленных на поддержку перспективных научно-технологических разработок. Мы сознательно ведем работу на самых ранних стадиях и прикладываем усилия, чтобы устранить разрыв между научным заделом, индустрией и рынком. Наша задача помочь университетским командам превратить исследование в востребованный продукт и получить опыт взаимодействия с индустриальными партнерами»,— поясняет вице-президент Газпромбанка Алексей Федоров.

В течение октября все проекты пройдут формальную и предметную экспертизу. По результатам будут отобраны 20 лучших команд, которые получат возможность представить свои разработки на питчинге перед жюри и организаторами акселерационной программы. Итоговый список участников Акселератора будет сформирован с учетом результатов экспертизы и очных выступлений.

Участие в Акселераторе будет способствовать более быстрому переходу на следующий уровень технологической готовности перспективных научно-технологических проектов. Университетским командам, успешно прошедшим отбор, предоставляется доступ к менторской поддержке и отраслевой экспертизе, возможность обсуждения проектов с потенциальными индустриальными партнерами.

АО «Газпромбанк»