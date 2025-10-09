РАН: Азов и Ростов-на-Дону к 2100 году могут оказаться под водой

Азов и южная часть Ростова-на-Дону могут к 2100 году оказаться под водой. Об этом в интервью РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

По словам ученых, причиной подтопления может стать потепление и подъем Мирового океана, к которому оно приведет до конца века. Так, к началу 22 века уровень воды поднимется на 0,3-0,65 м, а при наихудшем сценарии — на 1,3 метра. К 2300 году подъем воды может составить до 5,6 метра.

Филипп Сапожников отметил, что сейчас речь идет исключительно о результатах моделирования процессов на основе наблюдаемых трендов, поэтому пока эти перспективы стоит воспринимать скорее как расчетные модели. Океанолог также пояснил, что повышение уровня воды связано с таянием огромных массивов льда, а также с прогревом глубинных слоев океанов, который также приводит к расширению водной толщи.

Константин Соловьев