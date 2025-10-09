В Ростовской области поход в кинотеатр подорожал до 578 рублей в 2025 году

Средний чек за посещение кинотеатра в Ростовской области, включая покупки еды и напитков, достиг 578 руб. — на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила «Деловая газета.Юг» со ссылкой на аналитиков ресурса «Чек Индекс». Данные приведены за январь-август 2025 года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, количество покупок билетов в кинотеатры Ростова увеличилось лишь на 2%. Посещаемость сдерживает снижение трафика в торговых центрах и рост популярности онлайн-форматов.

«В среднем по России чек за поход в кинотеатр составил 613 руб., также показав увеличение на 9%. Число покупок при этом выросло на 4%»,— пояснили в сообщении.

Среди наиболее частых сопутствующих покупок — попкорн, газированные и негазированные напитки. Средний чек за попкорн по стране составил 354 руб., на 13% выше, чем в 2024 году. Число покупок увеличилось на 5%. Средняя стоимость газированного напитка в кафе при кинотеатре — 190 руб., на 11% выше, чем в 2024 году. Число покупок выросло на 3%.

Валентина Любашенко