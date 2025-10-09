Бизнес Ростовской области на треть увеличил спрос на страхование от БПЛА

Компании Ростовской области с января по октябрь 2025 года подали 631 заявку на страхование от ударов беспилотников. Это на 32,8% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, когда было подано 475 заявок. Об этом сообщил «Эксперт-Юг» со ссылкой на платформу «ТендерПро».

По информации аналитиков, полисы для возмещения ущерба от падения дронов востребованы бизнесом второй год подряд. При этом наблюдаются изменения в географии спроса.

«В 2024 году основными заказчиками этого вида страхования были предприятия из регионов ЦФО. С этого же года мы наблюдаем рост интереса со стороны коммерческих предприятий в регионах. Например, 37,6% от всех торгов на страхование от БПЛА в 2025 году провели предприятия в ЮФО»,— прокомментировала коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева.

По словам эксперта, на Ростовскую область приходится 15,5% от всех заявок в стране. Доля Краснодарского края составляет 17,3%. По оценкам специалистов, спрос на этот вид полисов за год на Юге вырос на 29,1%. Преимущественно торги проводят нефтегазовые и промышленные предприятия.

