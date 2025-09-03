Минфин обсуждает снижение денежного критерия для криптоинвесторов

Министерство финансов России рассматривает возможность снижения денежных требований для получения статуса «особо квалифицированного» инвестора, которому в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) может быть разрешено инвестировать в криптовалюты. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев в кулуарах Восточного экономического форума.

Сейчас предполагается, что такой статус смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или если их доходы за прошлый год составили более 50 млн руб. Однако, как отметил господин Яковлев, обсуждается возможность корректировки этих критериев в меньшую сторону. «Чтобы у нас прослойка граждан, которые туда попадут, была более существенной, — пояснил он (цитата по ТАСС), — и мы смогли обкатать все процессы в рамках этого ЭПР».

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин ранее отмечал, что категория «суперквалифицированных» инвесторов с правом инвестировать в криптоактивы, пока не закреплена законодательно. При согласии кабмина нужно будет внести изменения в законодательство.