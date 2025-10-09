В Ростове задержали скрывшегося с места ДТП несовершеннолетнего водителя

В Ростове-на-Дону правоохранители задержали скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Предварительно, накануне днем, 8 октября, на пешеходном переходе в районе улицы Зорге сбили 13-летнего ребенка. С травмами пострадавшего доставили в больницу, а водитель с места происшествия скрылся.

В течение двух часов оперативникам удалось установить личность водителя. Им оказался 17-летний подросток без водительских прав. По информации правоохранителей, он взял принадлежащий родителям автомобиль Range Rover, чтобы съездить в магазин. Во время движения он допустил наезд на пешехода, после чего, испугавшись, покинул место происшествия.

В отношении несовершеннолетнего водителя вынесено определение по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП), а также составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). В отношении отца подростка составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления).

Материалы дела также направили на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.

Константин Соловьев