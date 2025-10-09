Детский омбудсмен Подмосковья предложила приравнять зацепинг к экстремизму

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила приравнять зацепинг к экстремистскому движению. По ее словам, проезд с внешней стороны электричек распространен среди подростков: в Московской области с начала года было зафиксировано 28 происшествий, связанных с зацепингом, погибли 11 детей.

«Дети даже когда видят, что их товарищи погибают или сильно травмируются, остаются инвалидами, даже это их не останавливает, они все равно лезут на электричку»,— рассказала госпожа Мишонова в обращении в Telegram-канале.

По ее словам, бороться с таким увлечением подростков нужно с помощью профилактических бесед. Кроме того, увлеченных зацепингом детей нужно ставить на учет и привлекать к более экстремальным видам спорта, чтобы они могли «выбросить адреналин», считает омбудсмен.

«Считаю, что зацеппинг пора приравнять к экстремистскому движению»,— написала она в посте под видео.

В апреле 2022 года Госдума повысила штрафы для зацеперов до 4 тыс. руб., до этого санкция за посадку или высадку на ходу поезда либо проезд на подножках или крышах вагонов составляла всего 100 руб. Среди депутатов также неоднократно звучали предложения о введении ответственности за пропаганду зацепинга. В сентябре 2025 года депутат Виталий Милонов предлагал привлекать к уголовной ответственности администраторов каналов, связанных с зацепингом.

Полина Мотызлевская