Raiffeisen Bank продолжит искать покупателя на российскую «дочку»
Австрийская финансовая группа Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает поиски покупателя на свою российскую «дочку». «Если бы список (потенциальных покупателей.— «Ъ») закончился, мы бы так и сказали. Мы не сдаемся»,— заявил генеральный директор банка Йоханн Штробль (цитата по Reuters).
RBI рассчитывает получить замороженные акции строительной компании Strabag, которой раньше частично владел Олег Дерипаска. Австрийская сторона предлагает ввести механизм компенсации — передать Raiffeisen контроль над этими активами в новый пакет санкций. Это покроет штраф в размере €2 млрд, который RBI обязал выплатить суд РФ за срыв сделки о продаже доли в Strabag.
«Посмотрим, получит ли это необходимую поддержку в ЕС»,— заявил господин Штробль. Он отметил, что RBI все еще может обратиться в австрийский суд, чтобы потребовать продажи доли Strabag и передачи вырученных средств Raiffeisen. «Мы уверены, что нам присудят компенсацию ущерба»,— добавил гендиректор банка.
В начале октября агентство Reuters сообщило об очередном срыве сделки по продаже российской «дочки» RBI. По информации издания, власти РФ заблокировали сделку из-за опасений западных санкций против банка.