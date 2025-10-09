АТОР не подтвердил данные о массовых отказах россиянам во въезде в Южную Корею

Консульский департамент МИД РФ не получал жалоб от россиян об отказе во въезде в Южную Корею, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). СМИ писали, что южнокорейские таможенники массово отказывают во въезде гражданам РФ.

Представитель посольства РФ заявил РЕН ТВ, что только на прошлой неделе «четырех человек не пропустили». Формальным предлогом называют незнание россиянами местных достопримечательностей. Дипломат считает, что власти Южной Кореи так борются с нежелательной миграцией.

Однако московский офис Национальной организации туризма Кореи (НОТК) утверждает, что массовых отказов не фиксирует. «Тому или иному человеку могут отказать во въезде, будь то Корея или любая другая страна. Но мы не подтверждаем того, что это массовая история в отношении россиян»,— приводит АТОР комментарий НОТК.

В турофисе страны в Москве сказали, что 8 октября связались с туроператорами, продающими туры в Корею, и никто из них не подтвердил наличие такой проблемы у своих клиентов. Консульский департамент МИД РФ тоже не располагает информацией о том, что «эпизоды с немотивированным отказом» россиянам во въезде в Южную Корею носят массовый характер.

В Ассоциации туроператоров рассказали “Ъ FM”, что стоимость тура в Южную Корею на Новый год начинается от 370 тыс. руб. на человека. За прошлый год поток иностранных туристов в страну вырос в полтора раза. Половина иностранцев, как утверждает Bloomberg, приезжают в страну ради косметических процедур, операций и шопинга.