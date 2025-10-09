Теннисистка Самсонова уступила первой ракетке мира Соболенко на турнире в Ухане

20-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Ухане. В матче третьего круга она уступила лидеру мирового рейтинга белоруске Арине Соболенко.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. За выход в полуфинал Арина Соболенко, которая является действующей чемпионкой турнира, поборется с победительницей встречи между чешкой Линдой Носковой и казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

Также в четвертьфинал не смогла выйти россиянка Екатерина Александрова, занимающая 11-е место в рейтинге WTA. Она проиграла шестой ракетке мира американке Джессике Пегуле, следующей соперницей которой станет чешская теннисистка Катерина Синякова (62-я в рейтинге WTA).

Призовой фонд турнира в Ухане составляет $3,654 млн. Финал пройдет 12 октября.

Таисия Орлова