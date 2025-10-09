Учения — свет: сотрудники МЧС «потушили» пожар в школе №169 на Харьковской
Утром 9 октября в петербургской школе №169 прошли пожарные учения, сообщает корреспондент «Ъ-СПб». В одиннадцатом часу утра всех учеников и преподавателей вывели на улицу. В этот момент к зданию подъехала пожарная машина со включенными мигалками.
Согласно легенде, в кабинетах произошло задымление. В этот момент в одном из окон школы появился человек с белой тряпкой в руках, который «просил о помощи». Сотрудники МЧС приставили лестницу к окну и эвакуировали «пострадавшего».
Отметим, что глава министерства чрезвычайных ситуаций Александр Куренков не раз подчеркивал важность подобных учений. По его словам, каждый учитель, спасатель и полицейский должен быть готов в критический момент минимизировать риски, исключить панику и спасти жизни.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские спасатели провели учения в тоннеле метро на станции «Проспект Ветеранов». Согласно легенде, в тупике у одного из вагонов стоящего состава случилось самопроизвольное возгорание подвагонного оборудования.