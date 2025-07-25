В тоннеле на «Проспекте Ветеранов» прошли совместные учения МЧС и сотрудников метро

В ночь на 25 июля на станции метро «Проспект Ветеранов» прошли совместные учения метрополитена и подразделений МЧС по сценарию одного из самых сложных происшествий — возгорания в тупике, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба комитета по транспорту Фото: пресс-служба комитета по транспорту Фото: пресс-служба комитета по транспорту Фото: пресс-служба комитета по транспорту Фото: пресс-служба комитета по транспорту Фото: пресс-служба комитета по транспорту Фото: пресс-служба комитета по транспорту Фото: пресс-служба комитета по транспорту Следующая фотография 1 / 8 Фото: пресс-служба комитета по транспорту Фото: пресс-служба комитета по транспорту Фото: пресс-служба комитета по транспорту Фото: пресс-служба комитета по транспорту Фото: пресс-служба комитета по транспорту Фото: пресс-служба комитета по транспорту Фото: пресс-служба комитета по транспорту Фото: пресс-служба комитета по транспорту

Согласно легенде, инспектор службы транспортной безопасности, совершая плановый обход, обнаружил тревожную картину: в тупике у одного из вагонов стоящего состава случилось самопроизвольное возгорание подвагонного оборудования. В тот же миг сработала система оповещения, запустив отлаженный механизм реагирования.

На место условного ЧП оперативно прибыли расчеты МЧС и аварийно-спасательные формирования Службы аварийных работ метрополитена. Пожарные и спасатели направились вглубь тоннеля к месту «происшествия». Возгорание сопровождалось выделением обильного едкого дыма. Задымление оказалось настолько сильным, что несколько сотрудников подземки, находившихся поблизости, попали в ловушку. Некоторые «потеряли сознание», потребовалась немедленная эвакуация.

Задача пожарных и спасателей метро заключалась в том, чтобы преодолевая ограниченную видимость, найти всех «пострадавших» в дыму и вытащить их на поверхность. Затем потушить импровизированный пожар. По итогам напряженной ночной работы все поставленные задачи были успешно выполнены. Действия сотрудников метрополитена получили от коллег из МЧС положительную оценку.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что учения экстренных служб прошли в тоннеле петербургской дамбы.

Андрей Маркелов