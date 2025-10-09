Трамп: США будут участвовать в восстановлении сектора Газа

США вместе с другими странами примут участие в восстановлении сектора Газа после достижения соглашения между Израилем и палестинским движением «Хамас». Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Я думаю, вы увидите, как люди наладят отношения, и увидите, как Газа будет восстанавливаться»,— приводит CNN слова главы государства.

Господин Трамп не уточнил, какие именно страны будут участвовать в процессе. По его словам, сектор Газа станет «гораздо более безопасным местом» после урегулирования конфликта.

По информации Reuters, Израиль и «Хамас» подпишут соглашение по первому этапу плана урегулирования конфликта 9 октября в 12:00 мск. После заключения сделки вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа. Следующий этап плана Дональда Трампа предусматривает создание международной организации для управления анклавом.

