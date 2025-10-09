Reuters: Израиль и «Хамас» подпишут мирное соглашение в 12:00

Израиль и палестинское движение «Хамас» должны подписать соглашение по первому этапу плана урегулирования конфликта 9 октября в 12:00 мск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

После подписания сделки вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа. По словам собеседника агентства, в 17:00 мск премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху соберет правительство и кабинет безопасности для окончательного одобрения деталей соглашения.

Первый этап плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта предполагает освобождение заложников в течение 72 часов после подписания сделки. Это может произойти 11 октября, пишет Reuters. Представители «Хамаса» требуют больше времени для извлечения тел погибших заложников из-под завалов в Газе.

По информации израильской стороны, в секторе Газа находятся 20 заложников, еще 28 погибли. «Хамас» заявил, что уже передал списки удерживаемых заложников и палестинских заключенных для обмена. Еврейское государство должно освободить почти 2 тыс. палестинских заключенных.

Израиль также должен будет вывести часть войск из сектора Газа за 24 часа после подписания соглашения. По информации источника Ynet, на первом этапе плана израильская армия продолжит контролировать 53% территории анклава. Следующий этап плана предусматривает создание международной организации для управления сектором Газа.

